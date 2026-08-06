"Riga" pieveic ungāru klubu UEFA Konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas pirmajā spēlē
Latvijas futbola klubs "Riga" ceturtdien savā laukumā svinēja uzvaru UEFA Konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas pirmajā spēlē. "Riga", kas cīnās atlases Čempionu zarā, ar 1:0 (1:0) pārspēja Ģēras ETO no Ungārijas.
Ceturtajā minūtē pēc Meisas Diopa piespēles paralēli vārtu līnijai no labās puses, cenšoties kavēt piespēli, bumbu ar kāju vārtu kreisajā augšējā stūrī raidīja 19 gadus vecais Ungārijas komandas aizsargs Bālints Seljems - 1:0 "Riga" labā.
72. minūtē pēc Diopa sitiena bumba vēlreiz nonāca viesu vārtos, taču aizmugures dēļ vārtu guvums netika ieskaitīts.
"Riga" Eirokausu sezonu sāka UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā, kur pirmajā kārtā ar 3:4 piekāpās Armēnijas čempionvienībai Erevānas "Ararat-Armenia", bet pēc tam Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā ar 8:4 pārspēja Ziemeļmaķedonijas komandu "Vardar".
Ģēras komanda Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 2:3 zaudēja Reikjavīkas "Vikingur", bet Konferences līgas atlases otrajā kārtā ar 7:3 apspēlēja Bisenas "Atert" no Luksemburgas.
"Riga" Latvijas futbola virslīgā atrodas otrajā vietā, no līdervienības RFS atpaliekot vienu punktu. Ģēras ETO Ungārijas spēcīgākajā līgā sezonu ir sākusi ar uzvaru un neizšķirtu.
Čempionu zarā "Riga", ja iekļūs "play-off" kārtā, pirmo spēli aizvadīs izbraukumā, tiekoties ar pāra Poznaņas "Lech" (Polija) - Klaksvikas KI (Islande) zaudētājiem.
Jau ziņots, ka otrdien "Auda" atlases trešās kārtas pirmajā mačā mājās ar 1:0 pieveica Tirānas "Dinamo City" no Albānijas, bet ceturtdien RFS futbolisti izbraukumā ar 0:2 piekāpās Čehijas vienībai "Jablonec".
Kvalifikācijas trešās kārtas atbildes spēles notiks nākamnedēļ.
Ceturtā Latvijas pārstāve Konferences līgā "Liepāja" cieta zaudējumu kvalifikācijas otrajā kārtā.
Trešās kārtas pāru uzvarētāji divu maču summā iekļūs "play-off" kārtā, bet zaudētājiem sezona Eiropas kausos būs beigusies.
Lai iekļūtu UEFA Konferences līgas grupas turnīrā, ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.