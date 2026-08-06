Brazīlijā triumfējušie Pļaviņš un Fokerots turpina uzvaru gājienu Hamburgas "Elite 16" turnīrā
Foto: Edijs Pālens/LETA
Latvijas pludmales volejbolisti Kristians Fokerots un Mārtiņš Pļaviņš
Citi sporta veidi

Brazīlijā triumfējušie Pļaviņš un Fokerots turpina uzvaru gājienu Hamburgas "Elite 16" turnīrā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots ceturtdien Vācijā ar divām uzvarām sāka profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Hamburgas "Elite 16" turnīru.

Brazīlijā triumfējušie Pļaviņš un Fokerots turpina...

Turnīrā ar piekto numuru izsētie Pļaviņš un Fokerots D grupas cīņā ar 2-0 (21:16, 21:19) pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo Šveices duetu Juliāns Frīdli/Jonatans Jordans (13.).

Piektdien trešajā grupas spēlē Latvijas pāris tiksies ar Vācijas duetu Pauls Hennings/Lukass Pfrecšners (4.).

Pirmajā grupas cīņā latvieši ar 2-0 (21:14, 25:23) pieveica Čeimu Šolku un Džeimsu Šovu (12.) no ASV.

Kvalifikāciju pārvarējušais Latvijas duets Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs (16.) pirmajā A grupas cīņā ar 0-2 (16:21, 19:21) piekāpās Zviedrijas pārim Jākobs Heltings-Nilsons/Elmers Andešsons (1.).

Jau ziņots, ka sieviešu sacensībās ar trešo numuru izsētais Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova C grupas mačos ar 2-0 (21:17, 21:19) pārspēja mājinieces Annu-Lēni Grīni un Janni Ūlu (14.) un ar 2-1 (21:19, 19:21, 15:12) - amerikānietes Molliju Šovu un Molliju Filipsu (11.), nodrošinot vismaz otro vietu grupā.

"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.

Tēmas

VācijaMārtiņš PļaviņšPludmales volejbolsASVKristians FokerotsArtūrs Rinkevičs

Citi šobrīd lasa