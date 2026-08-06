Brazīlijā triumfējušie Pļaviņš un Fokerots turpina uzvaru gājienu Hamburgas "Elite 16" turnīrā
Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots ceturtdien Vācijā ar divām uzvarām sāka profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Hamburgas "Elite 16" turnīru.
Turnīrā ar piekto numuru izsētie Pļaviņš un Fokerots D grupas cīņā ar 2-0 (21:16, 21:19) pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo Šveices duetu Juliāns Frīdli/Jonatans Jordans (13.).
Piektdien trešajā grupas spēlē Latvijas pāris tiksies ar Vācijas duetu Pauls Hennings/Lukass Pfrecšners (4.).
Pirmajā grupas cīņā latvieši ar 2-0 (21:14, 25:23) pieveica Čeimu Šolku un Džeimsu Šovu (12.) no ASV.
Kvalifikāciju pārvarējušais Latvijas duets Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs (16.) pirmajā A grupas cīņā ar 0-2 (16:21, 19:21) piekāpās Zviedrijas pārim Jākobs Heltings-Nilsons/Elmers Andešsons (1.).
Jau ziņots, ka sieviešu sacensībās ar trešo numuru izsētais Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova C grupas mačos ar 2-0 (21:17, 21:19) pārspēja mājinieces Annu-Lēni Grīni un Janni Ūlu (14.) un ar 2-1 (21:19, 19:21, 15:12) - amerikānietes Molliju Šovu un Molliju Filipsu (11.), nodrošinot vismaz otro vietu grupā.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.