RFS Čehijā neveiksmīgi sāk UEFA Konferences līgas kvalifikācijas trešo kārtu
Latvijas futbola klubs RFS ceturtdien Čehijā cieta zaudējumu UEFA Konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas pirmajā spēlē. RFS ar 0:2 (0:1) piekāpās Čehijas vienībai "Jablonec".
18. minūtē pēc Filipa Zorvana piespēles no laukuma labās puses Vahtangs Čanturišvili no vārtsarga laukuma līnijas ar galvu raidīja bumbu vārtu labajā stūrī - 1:0 mājinieku labā.
53. minūtē pēc Martina Cedidlas centrējuma no labās puses bumbu no 11 metru atzīmes ar galvu vārtu kreisajā augšējā stūrī raidīja Matejs Polidars - 2:0. Bumba pēc viņa sitiena lidoja ar augstu trajektoriju, RFS vārtsargam Rihardam Matrevicam nespējot aizsniegties līdz bumbai.
Pirmajā kārtā RFS divu spēļu summā ar 4:1 pieveica Belfāstas "Glentoran" no Ziemeļīrijas, bet otrajā ar 5:2 apspēlēja Islandes vienību Īsafjardarpairas "Vestri".
"Jablonec" no pirmās kārtas cīņām bija brīva un otrajā ar 4:3 pārspēja "Varazdin" no Horvātijas.
Rīdzinieki Latvijas futbola virslīgā ieņem pirmo vietu, bet "Jablonec" futbolisti Čehijas čempionātu ir sākuši ar diviem panākumiem.
RFS, ja pārvarēs trešo kārtu, tā "play-off" kārtā tiksies ar Eiropas līgas pāra Belostokas "Jagiellonia" (Polija) - Glāzgovas "Rangers" (Skotija) zaudētājiem, pirmo maču aizvadot viesos.
Plkst. 20. "Riga", kas cīnās atlases Čempionu zarā, "Skonto" stadionā sāka cīņu ar Ģēras ETO no Ungārijas. Maču tiešraidē pārraida televīzijas kanāls TV4 un tīmekļa vietne "Sportacentrs.com".
Jau ziņots, ka otrdien atlases trešās kārtas pirmajā mačā "Auda" mājas ar 1:0 pieveica Tirānas "Dinamo City" no Albānijas.
Kvalifikācijas trešās kārtas atbildes spēles notiks nākamnedēļ.
Ceturtā Latvijas pārstāve Konferences līgā "Liepāja" cieta zaudējumu kvalifikācijas otrajā kārtā.
Trešās kārtas pāru uzvarētāji divu maču summā iekļūs "play-off" kārtā, bet zaudētājiem sezona Eiropas kausos būs beigusies.
Lai iekļūtu UEFA Konferences līgas grupas turnīrā, ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.