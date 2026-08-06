"Esmu rasists un to izdarīju tīšām!": Lietuvas brīvprātīgais sagrauj melnādainās Beļģijas sportistes mēģinājumu labot pasaules rekordu
Lietuvas sportu satricinājis rasisma skandāls, kad pasaules čempionāta klasiskajā spēka trīscīņā vietējais brīvprātīgais apzināti izjaucis melnādainās sportistes mēģinājumu labot pasaules rekordu.
Brīvprātīgais Ernests Kušins saņēmis Lietuvas Spēka trīscīņas federācijas mūža diskvalifikāciju pēc tam, kad atzinies, ka jūlijā Lietuvā notikušajā pasaules čempionātā klasiskajā spēka trīscīņā rasistisku iemeslu dēļ apzināti sabotējis melnādainās Beļģijas sportistes mēģinājumu labot pasaules rekordu.
Sieviešu sacensībās svara kategorijā līdz 84 kilogramiem beļģiete Sonita Mulū centās labot pasaules rekordu, pietupjoties ar 334,5 kilogramus smagu svaru stieni. Tomēr viņas mēģinājumā stieņa disks pieskārās uz platformas esošā pieskatītāja Ernesta Kušina kājai un tādējādi rezultātu neieskaitīja.
Sākotnēji Mulū bija pārliecināta, ka notikušais ir nejaušība, taču vēlāk pats Kušins sociālajos tīklos rakstīja, ka apzināti izjaucis rekorda labošanas mēģinājumu, jo esot “rasists”.
Lrt.lt norāda, ka šādās smagatlētikas sacensībās sportistiem palīdz pieci palīgi — divi katrā stieņa pusē un viens aiz sportista. Mulū veiksmīgā 321,5 kilogramu pacelšanas mēģinājuma videoierakstā redzams, ka šie palīgi papleš kājas, lai netraucētu sportistei. Taču pēdējā mēģinājuma laikā svara disks pieskāries Kušina kājai. Vēlāk “Instagram” lietotāji pievērsa uzmanību paša Kušina publicētajiem komentāriem.
Incidents guva plašāku uzmanību jūlija vidū, kad uz to norādīja amerikāņu spēka trīscīņas sportists un kultūrists Džo Salivens. Savā “Instagram” kontā viņš rakstīja, ka “tam nevajadzēja notikt”, un vaicāja, kāpēc palīgi nezināja, kā pienācīgi pasargāt sportistu. Diskusijai komentāros pievienojās arī pats Kušins. “Es esmu rasists, un es to izdarīju tīšām, jo ienīstu tevi,” viņš rakstīja, pievienojot arī rupjus izteicienus. “Neviens neiesprūda, izņemot vienu pērtiķa radinieku.” Komentāra beigās viņš pievienoja skaitli 88, kas neonacistu aprindās plaši tiek atpazīts kā kodēta atsauce uz saukli “Heil Hitler”. Komentāri vēlāk tika izdzēsti, taču lietotāji jau bija saglabājuši ekrānuzņēmumus.
Vēlāk internetā sāka izplatīties arī fotogrāfijas no Kušina sociālo tīklu kontiem, kurās viņš, iespējams, redzams ar nacistu ērgļa nozīmi pie krūtīm. Vēlāk fotogrāfijas un cits saturs viņa sociālo tīklu kontos tika dzēsts.
Uz notikušo reaģēja arī citi sportisti notikušo. Populārais britu spēka trīscīņas sportists Neitaniēls Masija “Instagram” ievietoja video, kurā skaidroja, ka piedalījies tajā pašā čempionātā Druskininkos, kur Kušins bija viņa palīgs. Lai gan Masijas mēģinājumi noslēdzās bez incidentiem, viņš vaicāja, kas būtu noticis, ja Mulū šādi būtu guvusi nopietnu traumu.
Pati Mulū pauda pārsteigumu par šo incidentu. “Esmu saskārusies ar rasismu dažādos veidos, taču nekad šādi,” viņa rakstīja “Facebook”. “Es aizstāvēju šo cilvēku, cerot, ka pret viņu nevērsīsies ar naidu, jo biju domājusi, ka tā bija netīša kļūda.”
Lietuvas Spēka trīscīņas federācija (LJTF) reaģēja, piemērojot Kušinam mūža diskvalifikāciju. “Pulksten piecos svētdienas rītā saņēmu zvanu, ka sociālajos tīklos parādījušies šie ieraksti. Mēs centāmies reaģēt pēc iespējas ātrāk un nolēmām viņu izslēgt no visām ar spēka trīscīņu saistītajām aktivitātēm,” paziņoja federācijas vadītājs Domants Barausks.
Kušina rīcība nokļuvusi arī policijas redzeslokā. “Mēs pirmdien sazinājāmies ar policiju un iesniedzām sūdzību par viņa izteikumiem un iespējamu publisku naida kurināšanu,” sacīja Barausks.
Šā gada pasaules čempionātam sākotnēji bija paredzēts notikt Apvienotajos Arābu Emirātos. Taču ASV un Irānas kara dēļ Starptautiskā Spēka trīscīņas federācija (IPF) lūdza Lietuvu rīkot sacensības, jo iepriekš tur jau veiksmīgi organizēti čempionāti. Arī 2024. gada pasaules čempionāts notika Druskininkos.