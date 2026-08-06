Savējo atbalstītas, rallijsprintā "Cesvaine" startēs divas Madonas novada sportistu ekipāžas
Jau 14. un 15. augustā Cesvainē notiekošais rallijsprints kļūs par īpašu notikumu ne tikai Latvijas autosporta līdzjutējiem, bet arī divām Madonas novada ekipāžām.
Pēc pieredzes minirallijā Uģis Dombrovskis/Jurģis Seržāns un Arvis Āboliņš/Artūrs Vilciņš šoreiz pirmo reizi startēs rallijsprintā, sperot nākamo soli savā autosporta ceļā, vēsta "madona.lv".
Abas ekipāžas atzīst – rallijsprints nozīmē pavisam citu tempu un prasības. Lielāki ātrumi, garāka distance un pirmo reizi pašu sagatavota stenogramma būs nopietns pārbaudījums, taču tieši tas padara debiju tik aizraujošu.
"Rallijsprints noteikti būs citādāka pieredze, tas jau ir nākamais līmenis, ja salīdzina ar miniralliju," stāsta Uģis Dombrovskis. "Lielākais izaicinājums noteikti būs ātrums un tas, ka pirmo reizi paši rakstīsim stenogrammu. Mūsu uzdevums ir droši sasniegt finišu un izbaudīt lielā rallija garšu."
Īpašu nozīmi startam piešķir tas, ka sacensības notiks dzimtajā novadā.
"Protams, būs īpaši startēt Cesvaines rallijā. Būs patīkami zināt, ka trases malā būs draugi un ģimene, kas atbalsta. Ceram viņus satikt arī servisa parka, droši nāciet aprunāties!" aicina Dombrovskis.
Līdzīgās domās ir arī Arvis Āboliņš, kurš uzsver, ka rallijsprints ievērojami atšķirsies no līdzšinējās pieredzes.
"Lielāki ātrumi, garāka distance un daudz mazāk (vai pat nemaz) ātruma slāpētāju," saka Āboliņš. "Cesvaines ceļi mums nav īpaši zināmi, tāpēc mājas rallijs nedod lielāku pārliecību, drīzāk papildu atbildību un vēlmi nobraukt pēc iespējas labāk."
Arī viņš lielāko uzmanību pievērš drošai un pārdomātai braukšanai.
"Lielākais izaicinājums būs ātrums, nesajukt stenogrammā un neļaut ātrumam pārsniegt meistarību. Nekādus augstus mērķus neizvirzām, veiksmīgi sasniegts finišs un labas emocijas jau būs lielisks rezultāts. Protams, gribēsies braukt skaisti un, kā mēs sakām, "džazā", bet galvenais, darīt to ar prātu."
Rallijsprints "Cesvaine" 14. un 15. augustā pulcēs Latvijas kausa izcīņas rallijsprintā dalībniekus, kuri sacentīsies astoņos ātrumposmos vairāk nekā 64 kilometru garumā. Vietējiem līdzjutējiem šī būs iespēja ne tikai sekot līdzi cīņai par uzvaru, bet arī atbalstīt savējos, kuri pirmo reizi izmēģinās spēkus rallijsprintā.
Rallijsprinta “Cesvaine” ģenerālsponsors ir digitālās loģistikas tehnoloģiju uzņēmums My Dello. Sacensību norisi atbalsta Madonas novada pašvaldība, Erst Finance, ICG group, AT Batic un 4stils.
Par servisa parka teritoriju sacensību rīkotāji pateicas Lazdonas Piensaimniekam, par īpašām balvām parūpēsies Cesvaines piens un Cesvaines alus darītava, savukārt atlaides degvielai piedāvās Astarte Nafta. Arī šogad Cesvaines organizatori turpina sadarbību ar Foton, kas nodrošinās rallija oficiālos auto.