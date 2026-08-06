Belohvoščiks "Tour of Kahramanmaras" trešajā posmā ārpus labāko piecdesmitnieka
Latvijas riteņbraucējs Kristiāns Belohvoščiks ceturtdien Turcijā velobrauciena "Tour of Kahramanmaras" (UCI kat. 2.2) trešajā posmā ierindojās 67. pozīcijā.
Ceturtdien riteņbraucēji mēroja 135,3 kilometrus ar vienu otrās kategorijas kāpumu un vienu trešās kategorijas kāpumu finišā.
Nelielas grupas sprintā ātrākais bija kolumbietis Santjago Umba ("Solution Tech Nipro Rali"), kuram otrajā vietā sekoja spānis Bendžamins Pradess ("VC Fukoka"). Pirmo divu vietu ieguvēji finišēja pēc trīs stundām desmit minūtēm un 43 sekundēm.
Ukrainis Kirilo Carenko ("Solution Tech Nippo Rali") piekāpās divas sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
Belohvoščiks ("Bike Aid") finišēja kopā ar grupu, kas atpalika 14 minūtes un 20 sekundes.
Kopvērtējumā pēc trīs posmiem līderpozīciju saglabā Carenko, kurš tikai par divām sekundēm apsteidz Umbu. Belohvoščiks zaudē ukrainim 25 minūtes un 38 sekundes, kas viņam dod 80. vietu.
Četru posmu garais "Tour of Kahramanmaras" velobrauciens beigsies piektdien.