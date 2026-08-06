Latvijas sieviešu volejbola izlase uz pārbaudes mačiem Baku devusies 14 spēlētāju sastāvā
Latvijas sieviešu volejbola izlase uz Baku, kur aizvadīs divas pārbaudes spēles ar Azerbaidžānu, devusies 14 spēlētāju sastāvā, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).
Latvijas volejbolistes, gatavojoties Eiropas čempionāta finālturnīram, piektdien un sestdien aizvadīs pārbaudes mačus ar Azerbaidžānu.
Latvijas valstsvienības galvenais treneris Daniēle Mario Kaprioti norādīja, ka Latvijas volejbolistes aizvadījušas divas nedēļas ar treniņiem.
"No treniņos redzētā man ir sajūta, ka esam uzlabojuši savu sniegumu, tāpēc ar ļoti lielu interesi gaidu šīs pārbaudes spēles, lai to novērtētu konkurences apstākļos. Spēles pret Azerbaidžānu parādīs, kāda šobrīd ir komanda un kur mums ir jāpiestrādā," teica Kaprioti.
Azerbaidžānas izlase kopš 2005. gada piedalījusies visos Eiropas čempionātos, divas reizes arī sasniedzot pusfinālu. Šīs vasaras sākumā CEV Eiropas līgā komanda izcīnīja trīs uzvaras sešās spēlēs un ieņēma 12. pozīciju, kamēr latvietes ar diviem panākumiem bija 16. vietā.
Tāpat Kaprioti pauda prieku par Latvijas izlases parādīto sniegumu pret laba līmeņa pretiniecēm vasaras sākumā, taču uzsvēra, ka svarīgi ir celt latiņu vēl augstāk un pierādīt konkurētspēju pret vēl augstāka līmeņa komandām.
"Viņi uzņem Eiropas čempionātu savās mājās, tāpēc ir sapulcināts iespējami spēcīgākais sastāvs, kāds Azerbaidžānai pēdējos gados ir bijis. Tā ir ļoti pieredzējusi komanda, pret kuru varam gūt vērtīgas mācības," viņš piebilda.
Latvijas izlases sastāvā uz pārbaudes spēlēm devušās 14 volejbolistes. Diagonāles spēlētāja Irbe Lazda personisku iemeslu dēļ nepretendēs uz dalību Eiropas čempionātā, tāpēc viņas vietā uz treniņnometni uzaicināta Latvijas U-18 izlases kapteine Linda Račiņa. Viņa kopā ar "libero" spēlētājām Elīnu Zvaigzni un Sandiju Bērziņu kandidāšu lokā atgriezīsies nākamnedēļ pēc spēlēm Azerbaidžānā. Dalībai Eiropas čempionātā varēs pieteikt 14 spēlētājas.
Pirms došanās uz Eiropas čempionāta finālturnīru komandai 16. augustā Komandu sporta spēļu hallē Rīgā paredzēta pārbaudes spēle pret Horvātijas izlasi.
Latvijas komanda Eiropas čempionāta finālturnīrā sieviešu konkurencē spēlēs pirmo reizi kopš 1997. gada. Grupu turnīrā Stambulā paredzētas spēles pret Turciju (21. augustā), Vāciju (23. augustā), Poliju (24. augustā), Slovēniju (26. augustā) un Ungāriju (27. augustā).
Latvijas izlases kandidātes:
Elvita Dolotova ("Rīgas Stradiņa Universitāte"), Elza Reknere (Šapellermonas "Tchalou", Beļģija), Marta Kamēlija Levinska (Drēzdenes "Dresdner SC 1898", Vācija), Megija Dambrehte (Kūsamo "Polkky", Somija), Paula Nikola Nečiporuka ("Saint-Die-des-Vosges", Francija), Anija Jurdža ("Wroclaw", Polija), Šarlote Šlitere ("Rīgas Volejbola skola"/"Latvijas Universitāte"), Katrīna Struka (Brešas "Millenium", Itālija), Karmena Struka (Āhenes "Ladies in Black", Vācija), Junora Vagele (Štrālzundas "Wildcats", Vācija), Anna Rīta ("Piekrastes Karolīnas Universitāte", ASV), Marta Beatrise Gintere (Olomoucas UP, Čehija), Megija Grundmane, Kristīne Kramēna (abas - "Rīgas Stradiņa Universitāte"), Sandija Bērziņa ("Jūrmalas Volejbola klubs"/"Jūrmalas Sporta skola"), Elīna Zvaigzne ("Freisen", Vācija), Linda Račiņa ("Jūrmalas Sporta skola").