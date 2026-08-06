Aģents skaidro, kāpēc Aizpurs un Grīnvalds nepievienojās U-18 izlasei, kas nenosargāja vietu A divīzijā
Abu basketbolistu pārstāvošās aģentūras "Prime Athlete" aģents Raivis Ušackis komentējis kāpēc Gunārs Grīnvalds un Ričards Aizpurs nevarēja pievienoties Latvijas U-18 vīriešu basketbola izlasei.
Latvijas basketbolisti Gunārs Grīnvalds un Ričards Aizpurs nevarēja pievienoties Latvijas U-18 vīriešu basketbola izlasei, jo vadījās pēc Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) noteikumiem, lai varētu gaidāmajā sezonā spēlēt koledžu basketbolā, skaidroja abu basketbolistu pārstāvošās aģentūras "Prime Athlete" aģents Raivis Ušackis.
Nākamsezon Grīnvalds un Aizpurs ASV spēlēs NCAA pirmās divīzijas vienībās.
"Abi puiši ir jau devušies uz Ameriku. Koledžu nosacījumi ir tādi, ka ir jāiet vasaras skola, lai varētu uzsākt studijas un basketbolu koledžā," savā "Facebook" kontā skaidroja aģents. "Tie ir NCAA noteikumi, pēc kuriem puiši vadījās, lai varētu turpināt savu karjeru."
Viņš izcēla, ka Latvijas Basketbola savienība nevarēja apiet šos NCAA noteikumus, lai abi basketbolisti varētu pievienoties izlasei, kā arī Aizpurs bija arī iedzīvojies savainojumā.
"Mēs gribam pēc iespējas vairāk spēlētājiem ļaut nonākt nākamajā līmenī. Jaunatnes izlases nav tikai par medaļām. Tās pamatuzdevums nav izcīnīt medaļas, bet jauno spēlētāju attīstīšana lielajai izlasei," piebilda Ušackis, norādot, ka izkrišana uz B divīziju nav traģēdija.
Latvijas U-18 basketbolisti Eiropas čempionātu noslēdza turnīru 14. vietā, nenosargājot vietu A divīzijā.