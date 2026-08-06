Bļugers cer palīdzēt atdzīvināt jauno "Maple Leafs" komandu
Pieredzējušais Latvijas izlases uzbrucējs Teodors Bļugers pēc divu gadu līguma parakstīšanas ar slaveno Toronto klubu gatavs jaunam sākumam.
Teodors Bļugers ar nepacietību gaida iespēju kļūt par daļu no jaunā sastāva Toronto "Maple Leafs" komandā un spēlēt šīs hokeja pilsētas uzmanības centrā.
Latvijas uzbrucējam jau ir pieredze spēlēšanā Kanādā — viņš iepriekšējās trīs sezonas pavadīja Vankūveras "Canucks" rindās.
"Tu to patiešām jūti kultūrā, un cilvēki šeit ļoti aizraujas ar hokeju," par Kanādu trešdien sacīja Bļugers pēc debijas 2026. gada vasaras hokeja līgā "Da Beauty League", kurā spēlē NHL un koledžu hokejisti ar saikni ar Minesotu. "Man šķiet, ka Toronto ir šīs kultūras centrs, jo tā, protams, ir "Original Six" komanda."
Bļugeram būs iespēja izbaudīt Toronto hokeja kultūru pēc tam, kad 1. jūlijā viņš parakstīja divu gadu līgumu ar "Maple Leafs".
Pagājušajā sezonā Bļugers "Canucks" sastāvā 35 spēlēs guva 17 punktus (deviņi vārti un astoņas rezultatīvas piespēles). Viņš iepriekš pārstāvējis arī Pitsburgas "Penguins" un Vegasas "Golden Knights". Bļugers zina, ka katras sezonas sākums jebkurai komandai nozīmē jaunu sākumu, taču Toronto gadījumā tas īpaši attiecas uz 2026./2027. gada sezonu, kad komanda centīsies atgūties pēc astotās vietas Atlantijas divīzijā.
Toronto 3. maijā par ģenerālmenedžeri nolīga Džonu Čaiku, bet tajā pašā dienā par hokeja operāciju izpildpadomnieku iecēla kluba leģendu Matsu Sundīnu. Savukārt 17. jūnijā galvenā trenera amatā tika pieņemts Džims Hilers.
Arī starpsezonā komandas sastāvā notikušas daudzas pārmaiņas. Nozīmīgākie papildinājumi ir vārtsargs Sergejs Bobrovskis, kurš 1. jūlijā parakstīja trīs gadu līgumu, un aizsargs Darens Redišs, kurš tika iegūts maiņas darījumā ar Tampabejas "Lightning" 19. jūnijā un parakstīja astoņu gadu līgumu.
"Maple Leafs" 2026. gada NHL draftā ar pirmo numuru izvēlējās 18 gadus veco Gevinu Makkenu, kurš potenciāli varētu pievienoties uzbrucēju grupai, kurā jau ir Ostons Metjūss, Viljams Nīlanders, Metjū Nīzs un Džons Tavaress. Toronto arī ieguva Niku Polu maiņas darījumā ar Tampabeju, brīvo aģentu tirgū piesaistīja Džeku Rosloviku, Koltonu Sisonu un Brendonu Duhaimu, kā arī maiņā ar Filadelfijas "Flyers" ieguva aizsargu Emilu Andri.
Bļugers, kuram 15. augustā apritēs 32 gadi, ir gatavs iepazīt jaunos komandas biedrus.
"Kad komandas dinamika dabiski izveidojas, katrs atrod savu lomu," sacīja Bļugers. "Ja puiši spēj labi saprasties un saspēlēties, tas parasti noved pie veiksmīgas komandas. Domāju, ka tas ir kā jebkurā darbavietā — nepieciešams laiks, lai iepazītu vienam otru, izveidotu ķīmiju un komandas garu."
"Arī tīra lapa ir aizraujoša, jo komandā ir daudz patiešām labu spēlētāju un iespēja cerams paveikt kaut ko nozīmīgu."
Bļugers vēroja Makkenu spēlējam Kanādas izlasē 2026. gada pasaules junioru čempionātā, kur jaunais uzbrucējs septiņās spēlēs guva 14 punktus (četri vārti un 10 piespēles). Latvijas hokejists uzskata, ka Makkena spēlē ienesīs "daudz meistarības un aizrautības".
Pagājušajā sezonā Makkena NCAA čempionātā Pensilvānijas štata universitātes komandā iekrāja 51 punktu (15 vārti un 36 piespēles), ierindojoties dalītā piektajā vietā līgā, kā arī bija starp desmit pretendentiem uz Hobija Beikera balvu, ko ik gadu piešķir labākajam NCAA vīriešu hokejistam.
"Kad komandā nonāk pirmais drafta numurs, vienmēr ir daudz uzmanības, ažiotāžas un gaidu," sacīja Bļugers. "Lielākoties šie spēlētāji arī attaisno cerības."
"Domāju, ka uzmanība, ko viņš saņem, īpaši mediju interese, par kuru esmu dzirdējis no Toronto puišiem, būs nedaudz citāda. Būs interesanti to pašam pieredzēt."
Bļugeram būs interesanti redzēt, kā viņš un daudzi citi jaunie komandas spēlētāji sezonā iekļausies Toronto sastāvā.
"Tur jau ir daži patiešām lieliski spēlētāji, un viņi ir piesaistījuši vēl vairāk labu hokejistu," sacīja Bļugers. "Ceru vienkārši būt daļa no labas komandas un dot savu ieguldījumu."