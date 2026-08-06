Bertāna pārstāvētā „Dubai” pastiprinās ar Gruzijas zvaigzni Šengeliju, kurš par iespaidīgu summu izpircis savu līgumu
Foto: ZUMAPRESS.com
34 gadus vecais Tornike Šengelija pagājušo sezonu pavadīja spāņu klubā "Barcelona".
Basketbols

Bertāna pārstāvētā „Dubai” pastiprinās ar Gruzijas zvaigzni Šengeliju, kurš par iespaidīgu summu izpircis savu līgumu

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Gruzijas basketbola izlases spēlētājs Tornike Šengelija pievienojies latvieša Dāvja Bertāna pārstāvētajai Apvienoto Arābu Emirātu komandai "Dubai", ceturtdien pavēstīja klubs.

Bertāna pārstāvētā „Dubai” pastiprinās ar Gruzijas...

34 gadus vecais uzbrucējs pagājušo sezonu pavadīja spāņu klubā "Barcelona", ar kuru līgums viņam bija vēl uz diviem gadiem. Kā ziņo Barselonas vienība, pats Šengelija izvēlējies spēlētāja opciju un par gandrīz miljonu eiro izpircis savu līgumu.

Pagājušajā sezonā Šengelija "Barcelona" rindās kopumā aizvadīja 78 spēles. Spānijas čempionātā uzbrucējs 40 mačos vidēji spēlē guva 11,2 punktus un izcīnīja čētras atlēkusās bumbas, bet Eirolīgā viņa rēķinā 34 spēles, 12,4 punkti un 4,6 bumbas zem groziem.

Pirms pievienošanās "Barcelona" gruzīnu basketbolists četras sezonas pārstāvēja Itālijas klubu Boloņas "Virtus", divas sezonas krievu vienību Maskavas CSKA un sešus gadus Spānijas komandu "Baskonia". Tāpat Šengelija divas sezonas pavadīja Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), pārstāvot Bruklinas "Nets" un Čikāgas "Bulls".

Šengelija ir divkārtējs ULEB Eirolīgas čempions, kā arī triumfējis Spānijas un Itālijas čempionātos.

"Dubai" aizvadītajā sezonā Eirolīgas regulārajā čempionātā ierindojās 11. vietā un izslēgšanas spēlēs neiekļuva, bet triumfēja Adrijas līgā (ABA).

Tēmas

Boloņas "Virtus"NBAMaskavas CSKA"Dubai"Bruklinas "Nets"Čikāgas "Bulls"BarcelonaDāvis BertānsULEB Eirolīga

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