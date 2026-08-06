Bertāna pārstāvētā „Dubai” pastiprinās ar Gruzijas zvaigzni Šengeliju, kurš par iespaidīgu summu izpircis savu līgumu
Gruzijas basketbola izlases spēlētājs Tornike Šengelija pievienojies latvieša Dāvja Bertāna pārstāvētajai Apvienoto Arābu Emirātu komandai "Dubai", ceturtdien pavēstīja klubs.
34 gadus vecais uzbrucējs pagājušo sezonu pavadīja spāņu klubā "Barcelona", ar kuru līgums viņam bija vēl uz diviem gadiem. Kā ziņo Barselonas vienība, pats Šengelija izvēlējies spēlētāja opciju un par gandrīz miljonu eiro izpircis savu līgumu.
Pagājušajā sezonā Šengelija "Barcelona" rindās kopumā aizvadīja 78 spēles. Spānijas čempionātā uzbrucējs 40 mačos vidēji spēlē guva 11,2 punktus un izcīnīja čētras atlēkusās bumbas, bet Eirolīgā viņa rēķinā 34 spēles, 12,4 punkti un 4,6 bumbas zem groziem.
One of Europe’s finest is now in Dubai.— Dubai Basketball (@dubaibasket) August 6, 2026
Tornike Shengelia brings elite talent, versatility, and winning experience to Dubai Basketball.
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Pirms pievienošanās "Barcelona" gruzīnu basketbolists četras sezonas pārstāvēja Itālijas klubu Boloņas "Virtus", divas sezonas krievu vienību Maskavas CSKA un sešus gadus Spānijas komandu "Baskonia". Tāpat Šengelija divas sezonas pavadīja Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), pārstāvot Bruklinas "Nets" un Čikāgas "Bulls".
Šengelija ir divkārtējs ULEB Eirolīgas čempions, kā arī triumfējis Spānijas un Itālijas čempionātos.
"Dubai" aizvadītajā sezonā Eirolīgas regulārajā čempionātā ierindojās 11. vietā un izslēgšanas spēlēs neiekļuva, bet triumfēja Adrijas līgā (ABA).