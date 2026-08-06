Divi Liepājas sportisti pārstāvēs Latviju U19 Eiropas čempionātā boksā
Liepājas Kompleksās sporta skolas bokseri Bogdans Proņins un Markuss Reke kopā ar treneri Raiti Mičuli no 11. līdz 22. augustam startēs U19 Eiropas čempionātā boksā Serbijā. Pēc sešu nedēļu sagatavošanās un treniņnometnes Daugavpilī viņi gatavi augstvērtīgai cīņu praksei un pārstāvēt Liepāju un Latviju.
Liepājas Kompleksās sporta skolas bokseri Bogdans Proņins un Markuss Reke kopā ar treneri Raiti Mičuli no 11. līdz 22. augustam dosies uz U19 Eiropas čempionātu boksā Serbijā.
Raitis Mičulis stāsta: “Abi sportisti ir aizvadījuši sešas nedēļas ilgu sagatavošanās posmu, bet šobrīd noslēdzošo sagatavošanās nedēļu pavada treniņnometnē Daugavpilī. Latgales lielākajā pilsētā pulcējušies Latvijas un kaimiņvalstu vadošie bokseri, kas liepājniekiem dod iespēju aizvadīt augstvērtīgus sparingus un nometnes noslēgumā piedalīties sacensībās, iegūstot vērtīgu cīņu praksi pirms Eiropas čempionāta.”
Paldies par sportistu sagatavošanu Eiropas čempionātam treneriem Ņikitam Androščukam, Kasparam Pīrāgam, Jegoram Mamaševam un Ņikitam Getmanam, paldies Daugavpils Sporta skolas treneriem par iespēju aizvadīt noslēdzošo sagatavošanās posmu augstā līmenī.
Novēlam Bogdanam un Markusam veiksmīgu startu Eiropas čempionātā un izcilus panākumus, pārstāvot Liepāju un Latviju.