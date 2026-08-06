Sandis Smons pārstāvējis Latvijas U-18 un U-20 izlases, kā arī nacionālās valstsvienības rindās piedalījās 2022. gada pasaules čempionātā.
Hokejs
Vakar 12:18
Aizsargs Smons pagarina līgumu ar Šveices klubu "Chur"
Latvijas hokejists Sandis Smons uz diviem gadiem pagarinājis līgumu ar Šveices pēc spēka otrās līgas klubu "Chur", paziņojusi komanda.
27 gadus vecais aizsargs Kūras klubu pārstāvēja arī pagājušajā sezonā, regulārajā čempionātā 46 spēlēs sakrājot 24 (9+15) punktus, bet "play off" sešos mačos tiekot pie divām rezultatīvām piespēlēm.
Pirms pievienošanās "Chur" Smons vairākas sezonas pārstāvēja "La Chaux-De-Fonds", ar kuru kļuva par otrās līgas čempionu, un Ženēvas "Servette", kuras rindās kļuva par Šveices spēcīgākās līgas uzvarētāju.
Pagājušajā sezonā "Chur", kuru pārstāvēja arī latviešu uzbrucēji Rihards Melnalksnis un Darels Dukurs, otrās līgas čempionātā tika līdz ceturtdaļfinālam, kurā sērijā ar 2-4 zaudēja "La Chaux-De-Fonds".
Smons pārstāvējis Latvijas U-18 un U-20 izlases, kā arī nacionālās valstsvienības rindās piedalījās 2022. gada pasaules čempionātā.