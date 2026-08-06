Karjeras rezultatīvāko sezonu aizvadījušais Brukss pagarina līgumu ar "Suns"
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Fīniksas "Suns" uz trim gadiem pagarinājis līgumu ar uzbrucēju Dillonu Bruksu.
Kā ziņo ESPN basketbola apskatnieks Šems Šaranja, līguma kopējā summa ir 73 miljoni ASV dolāru (63,18 miljoni eiro).
Pagājušajā sezonā 30 gadus vecais Brukss sasniedza karjeras labāko rādītāju vidēji mačā gūtajos punktos, 56 spēlēs izceļoties ar caurmērā 20,2 punktiem. Viņa kontā bija arī 3,6 izcīnītas atlēkušās bumbas, 1,8 rezultatīvas piespēles un viena pārtverta bumba.
Bruksam uz nākamo sezonu vēl ir spēkā iepriekšējais līgums, bet pēc jaunās vienošanās viņs komandā paliks līdz 2030. gada vasarai.
Phoenix Suns forward Dillon Brooks has agreed to a three-year, $73 million contract extension through 2029-30, Mike George of Klutch Sports tells ESPN. Brooks has become a key part of the Suns two-way, hard-nosed culture under Jordan Ott and lands a new guaranteed long-term deal. pic.twitter.com/loV1DWs2z5— Shams Charania (@ShamsCharania) August 6, 2026
Uzbrucējs NBA aizvadījis deviņas sezonas. Pirmās sešas sezonas Brukss pārstāvēja Memfisas "Grizzlies", bet pirms trim gadiem nonāca Hjūstonas "Rockets", ar kuru noslēdza četru gadu līgumu par kopējo summu 86 miljoni ASV dolāru. "Suns" komandai uzbrucējs pievienojās pagājušajā vasarā maiņas darījumā, kurā Kevins Durents pārcēlās uz "Rockets".
Karjeras laikā Brukss NBA aizvadījis 548 spēles, vidēji mačā guvis 14,8 punktus, izcīnījis 3,3 bumbas zem groziem un atdevis divas rezultatīvas piespēles, bet "play off" mačos viņam vidēji 16,5 punkti, 3,5 atlēkušās bumbas un 2,1 piespēle.