"Vienmēr ir iespējams gūt mācības..." Infantīno pēc ārkārtas FIFA valdes sapulces saglabā "pilnu uzticību"
Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidents Džanni Infantīno saglabā organizācijas ģenerālsekretāra un valdes "pilnu uzticību", trešdien pavēstīja organizācija.
Trešdien Marokā notika ārkārtas sapulce, pēc kuras FIFA atvainojās par Infantīno neveiksmīgo ieceri pārdot daļu no Pasaules kausa komerctiesībām, bet organizācijas augstākās amatpersonas atkārtoti apliecināja pilnīgu atbalstu viņa prezidentūrai.
Pasaules futbola jumtorganizācija centās demonstrēt vienotību pēc satricinājuma, ko izraisīja Infantīno pretrunīgi vērtētais plāns un aicinājumi viņam atkāpties no amata.
FIFA paziņojumā norāda, ka ģenerālsekretārs Matiass Grafstrēms un Rabātā notikušajā sanāksmē klātesošie organizācijas valdes locekļi pauduši atbalstu kritizētajam prezidentam.
FIFA informēja, ka FIFA padomei un dalībvalstu asociācijām nosūtīta vēstule, kurā organizācija atvainojas par pieļautajām kļūdām un apņemas nodrošināt, lai tās vairs neatkārtotos.
Grafstrēma paustais atbalsts ir zīmīgs, jo iepriekš viņš bija norobežojies no Infantīno vēlāk atsauktā plāna. Savā vēstulē visiem FIFA darbiniekiem viņš aizvadīto nedēļu raksturoja kā "skumju un nosodāmu notikumu virkni".
FIFA arī paziņoja, ka Infantīno atkārtoti apliecinājis pilnīgu atbalstu organizācijas ģenerālsekretāram, kā arī norādīja, ka priekšlikums par "FIFA Forward Enterprise" (FFE) izveidi un tā īstenošanu vairs netiek izskatīts.
"Vienmēr ir iespējams gūt mācības, un FIFA, ņemot vērā šo pieredzi, turpinās pilnveidot savus procesus," teikts organizācijas paziņojumā.
Jau ziņots, ka FIFA plānoja pārdot daļu no Pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitasuzņēmumu FFE, un cerēja šā gada beigās piesaistīt 4,2 miljardus ASV dolāru.
Pagājušajā nedēļā divas dienas pēc šāda plāna parādīšanās Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA) to asi kritizēja un paziņoja, ka UEFA dalībvalstis boikotēs FIFA turnīrus, ja tiks īstenots komercdarbības plāns. Arī Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību reģiona futbola asociāciju konfederācija (CONCACAF) noraidīja FIFA plānu, kam vēlāk CONCACAF un UEFA nostājai pievienojās arī Āzijas Futbola konfederācija (AFC).
Iepriekš Infantīno solīja, ka tās nacionālās futbola federācijas, kas atbalstīs šo plānu, saņems katra 40 miljonus ASV dolāru.