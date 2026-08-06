Graudiņa/Samoilova ar uzvaru pār mājniecēm sāk Hamburgas "Elite 16" pamatturnīru; uzvar arī Pļaviņš/Fokerots
Latvijas dueti Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova un Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots ceturtdien Vācijā ar uzvarām uzsāka profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Hamburgas "Elite 16" pamatturnīru.
Ar trešo numuru sieviešu sacensībās izsētās latvietes grupas pirmajā mačā ar 2-0 (21:17, 21:19) pārspēja mājinieces Annu-Lēni Grīni/Janni Ūlu (14.).
Grupas otrajā mačā Latvijas pāris plkst. 17.30 tiksies ar amerikānietēm Molliju Šovu un Molliju Filipsu (11.), bet rīt noslēdzošajā apakšgrupas cīņā spēlēs ar divkārtējām Eiropas čempionēm Ninu Brunneri un Tanju Hīberli (6.) no Šveices.
Savukārt vīriešu turnīrā ar piekto numuru izsētie Pļaviņš/Fokerots, kuri pagājušajā nedēļā uzvarēja Riodežaneiro "Elite 16" turnīrā, ar 2-0 (21:14, 25:23) pieveica Čeimu Šolku/Džeimsu Šovu (12.) no ASV.
Vēl Pļaviņš/Fokerots grupā tiksies ar Vācijas duetu Pauls Henings/Lukass Frecšners (4.) un šveiciešu pāri Juliāns Frīdli/Jonatans Jordans (14.).
Šodien plkst. 17 pamatsacensības uzsāks arī Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs, kuri pārvarēja kvalifikāciju.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.