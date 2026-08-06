Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova.
Citi sporta veidi
Šodien 10:46
Graudiņa/Samoilova ar uzvaru pār mājniecēm sāk Hamburgas "Elite 16" pamatturnīru
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova ceturtdien Vācijā ar uzvaru uzsāka profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Hamburgas "Elite 16" pamatturnīru.
Ar trešo numuru sacensībās izsētās latvietes grupas pirmajā mačā ar 2-0 (21:17, 21:19) pārspēja mājinieces Annu-Lēni Grīni/Janni Ūlu (14.).
Grupas otrajā mačā Latvijas pāris plkst. 17.30 tiksies ar amerikānietēm Molliju Šovu un Molliju Filipsu (11.), bet rīt noslēdzošajā apakšgrupas cīņā spēlēs ar divkārtējām Eiropas čempionēm Ninu Brunneri un Tanju Hīberli (6.) no Šveices.
Hamburgas "Elite 16" pamatturnīrā vīriešu sacensībās startēs Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots, kuri pagājušajā nedēļā uzvarēja Riodežaneiro "Elite 16" turnīrā, kā arī Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs, kuri pārvarēja kvalifikāciju.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.