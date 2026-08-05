"Pēc neveiksmīgiem treniņiem vienmēr vērsos pie porno." Britu olimpietis atklāj gadiem slēptu atkarību
Bijušais Lielbritānijas olimpiskais ūdenslēcējs Fredijs Vudvords atklājis, ka gadiem cīnījies ar atkarību no interneta pornogrāfijas, kas sākusies jau 12 gadu vecumā. Viņš atzīst, ka problēma viņu pavadījusi arī ceļā uz 2016. gada Riodežaneiro olimpiskajām spēlēm.
30 gadus vecais sportists stāsta, ka jau pusaudža gados pornogrāfija kļuva par ikdienu, un vēlāk tā sāka traucēt gan mācībām, gan sportam.
"Ja treniņš bija neveiksmīgs, tas vienmēr bija tas, pie kā varēju vērsties," viņš atzīst.
Neraugoties uz atkarību, Vudvords izcīnīja bronzu Sadraudzības spēlēs, kļuva par Eiropas junioru vicečempionu un pārstāvēja Lielbritāniju Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs. Taču viņš atzīst, ka pieaugušajiem domātās vietnes apmeklēja katru dienu, dažkārt pat desmit reižu dienā.
Atkarība ietekmēja arī viņa privāto dzīvi. Sportists sāka sūtīt svešiniekiem kailfoto un video, kas vēlāk nonāca internetā un izjauca attiecības.
Lai atbrīvotos no atkarības, bija nepieciešami seši gadi. Tagad Vudvords par savu pieredzi runā publiski, cerot iedrošināt citus laikus meklēt palīdzību.
Tikmēr Lielbritānijas speciālisti norāda, ka cilvēku skaits, kuri meklē palīdzību pornogrāfijas atkarības dēļ, pēdējos gados ievērojami pieaug.