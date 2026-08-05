"Riga" futbolistes sāk Čempionu līgas kvalifikācijas otro kārtu ar zaudējumu Dānijā
"Riga" futbolistes trešdien Dānijas pilsētā Kēgē Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Čempionu līgas sievietēm kvalifikācijas otrās kārtas pirmajā spēlē piedzīvoja zaudējumu un cīnīsies par trešo vietu.
"Riga" ar 1:4 (1:1) piekāpās "Koge" komandai no Dānijas.
Latvijas vienība izvirzījās vadībā jau mača piektajā minūtē, kad precīzs sitiens padevās Renātei Gaugerei, taču pirmā puslaika turpinājumā pretinieces panāca neizšķirtu pēc Meisijas Šulcas vārtu guvuma.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām 25 minūtēm pirmo reizi mačā vadībā izvirzījās "Koge" futbolistes, kuras deviņas minūtes vēlāk dubultoja pārsvaru. "Riga" vārtos bumbu raidīja Nadia Nadima un Sāra Tīgesena.
Kompensācijas laikā bumba "Riga" vārtos nonāca pēc rīdzinieču aizsardzes Natsumi Taketas pieskāriena.
Kvalifikācijas otrajā kārtā notiek sabraukumi ar pusfināla spēlēm un mačiem par vietām, trešajā kārtā iekļūstot tikai septiņām pirmo vietas ieguvējām.
"Riga" sabraukuma otrajā mačā, cīnoties par trešo vietu, sestdien tiksies ar Lietuvas komandu Šauļu "Gintra", kas ar 1:2 zaudēja Skotijas vienībai Edinburgas "Heart of Midlothian".
Pirmajā kvalifikācijas kārtā Latvijas čempione "Riga" ar 4:1 pārspēja Ziemeļīrijas zelta medaļnieces Belfāstas "Glentoran" un Velsas pārstāvi "Wrexham". Latvijas čempionātā "Riga" ieņem otro vietu, par trim punktiem atpaliekot no RFS, taču ir aizvadījusi trīs spēles mazāk.
"Koge" kvalifikācijas turnīra pirmajā kārtā nepiedalījās. Pagājušās sezonas Dānijas čempionāta uzvarētāja "Koge" šo sezonu ir iesākusi ar divām pārliecinošām uzvarām, līgā ieņemot pirmo vietu.
Trešajā kvalifikācijas kārtā komandas tiks sadalītas pāros, aizvadot mājas un izbraukuma spēles. Uzvarētājas iekļūs grupas turnīrā ar "play-off" mačiem pēc tā.
Otro sezonu tiek organizēts arī UEFA Eiropas kausa turnīrs sievietēm, kas ir kontinenta otrā līmeņa klubu sacensības. Tajās atkarībā no rezultātiem iekļūst arī Čempionu līgas kvalifikācijas turnīra dalībnieces, kuras ir sasniegušas vismaz otro kvalifikācijas kārtu.
Pērn "Riga" pirmās kvalifikācijas kārtas turnīra pusfinālā ar 4:1 uzvarēja Tallinas "Flora" komandu no Igaunijas, bet finālā ar 1:2 zaudēja mājiniecēm "Racing Union" no Luksemburgas.