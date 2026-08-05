Bedrītis un Rinkevičs ar pārliecinošām uzvarām iekļūst Hamburgas "Elite 16"
Foto: Zane Bitere/LETA
Latvijas pludmales volejbolisti Ardis Daniels Bedrītis (no labās) un Artūrs Rinkēvičs
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Bedrītis un Rinkevičs ar pārliecinošām uzvarām iekļūst Hamburgas "Elite 16"

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas duets Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs trešdien Vācijā nodrošināja vietu profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Hamburgas "Elite 16" pamatturnīrā

Bedrītis un Rinkevičs ar pārliecinošām uzvarām iek...

Bedrītis un Rinkevičs, kuri kvalifikācijā izsēti ar piekto numuru, pirmajā kārtā ar 2-0 (21:11, 21:13) pārspēja Austrijas duetu Mihaels Klemens/Aleksandrs Hubers (12.), bet izšķirošajā kārtā ar 2-0 (21:15, 21,16) apspēlēja Vācijas pludmales volejbolistus Jonasu Reinhartu/Robinu Sovu (13.).

Pamatsacensības sāksies ceturtdien.

Vēl viens Latvijas duets Edgards Točs/Gustavs Auziņš (7.) kvalifikācijā nepārvarēja pirmo kārtu, kurā ar 1-2 (13:21, 21:12, 16:18) piekāpās vāciešiem Niklasam Heldam un Luisam Kubo (10.).

Pamatturnīrā vietu jau nodrošinājuši Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots, kuri pagājušajā nedēļā uzvarēja Riodežaneiro "Elite 16" turnīrā, kamēr sieviešu konkurencē pamatsacensībās spēlēs Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova.

"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.
 

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