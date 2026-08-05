Bedrītis un Rinkevičs ar pārliecinošām uzvarām iekļūst Hamburgas "Elite 16"
Latvijas duets Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs trešdien Vācijā nodrošināja vietu profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) Hamburgas "Elite 16" pamatturnīrā
Bedrītis un Rinkevičs, kuri kvalifikācijā izsēti ar piekto numuru, pirmajā kārtā ar 2-0 (21:11, 21:13) pārspēja Austrijas duetu Mihaels Klemens/Aleksandrs Hubers (12.), bet izšķirošajā kārtā ar 2-0 (21:15, 21,16) apspēlēja Vācijas pludmales volejbolistus Jonasu Reinhartu/Robinu Sovu (13.).
Pamatsacensības sāksies ceturtdien.
Vēl viens Latvijas duets Edgards Točs/Gustavs Auziņš (7.) kvalifikācijā nepārvarēja pirmo kārtu, kurā ar 1-2 (13:21, 21:12, 16:18) piekāpās vāciešiem Niklasam Heldam un Luisam Kubo (10.).
Pamatturnīrā vietu jau nodrošinājuši Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots, kuri pagājušajā nedēļā uzvarēja Riodežaneiro "Elite 16" turnīrā, kamēr sieviešu konkurencē pamatsacensībās spēlēs Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.