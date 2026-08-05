VIDEO: No 18 gadus veca debitanta līdz izlases leģendai: Dāvis Bertāns noslēdz Latvijas izlases karjeru.
Dāvis Bertāns liek punktu līdzdalībai valstsvienībā.
Dāvis Latvijas valstsvienībā debitēja 18 gadu vecumā 2011. gada 12. augustā un jau pēc trijām nedēļām kā jaunākais komandas dalībnieks piedalījās 2011. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā Šauļos, kas iezīmēja pagrieziena punktu valstsvienības vēsturē.
EuroBasket2011 piecās spēlēs vidēji nospēlētās 12 minūtes, gūtie 5,6 punkti un izcīnītās 2 bumbas iezīmēja viņa potenciālu, bet vēl nepieskaitīja komandas līderiem. Par tādu viņš kļuva sešus gadus vēlāk – pēc smagu savainojumu dēļ izlaistajiem 2013. un 2015. gada finālturnīriem, atgriežoties valstsvienībā ar NBA klubā Sanantonio “Spurs” gūto rūdījumu.
Dāvja sniegumu EuroBasket2017 raksturo vidēji spēlē laukumā pavadītās 20 minūtes, gūtie 12 punkti, izcīnītās 2,6 atlēkušās bumbas. Mačā ar Lielbritānijas izlasi 7 precīzie tālmetieni (no 8!) joprojām ir valstsvienības rekords Eiropas čempionātu finālturnīros un atkārtots rekords oficiālajās spēlēs. 23 punkti ceturtdaļfināla mačā ar Slovēnijas izlasei ir Dāvja personiskais rezultativitātes rekords valstsvienības sastāvā. Turklāt pat visdetalizētākā statistika nav fiksējusi viņa nepiekāpību divcīņās un sportisko spītu, nesamierinoties ar saviem un komandas neveiksmju brīžiem.
FIBA sacensību sistēmas reforma, kas padarīja neiespējamu NBA klubos spēlējošo zvaigžņu līdzdalību lielā daļā valstsvienības spēļu, Dāvim būtiski samazināja valstsvienībā aizvadīto spēļu skaitu un dārgi maksāja arī komandai. 2021. gada vasarā ceļu uz Pasaules kausa izcīņas finālturnīru nācās sākt no paša “pagraba” – priekškvalifikācijas turnīra, kurā Dāvis atkal bija ierindā, palīdzot komandai uzņemt apgriezienus, kas turpmākajos divos gados sasniedza sen nepiedzīvotu jaudu.
2023. gada Pasaules kausa izcīņā Džakartā un Manilā Dāvis Bertāns bija viens no komandas līderiem – astoņās spēlēs vidēji 25 minūtes, 12 punkti un 3,9 atlēkušās bumbas. Viņa trāpīgie metieni svarīgos brīžos lauza Francijas (15 punkti), Spānijas (16) un Brazīlijas (14) izlašu aizsardzību, kā arī ceturtdaļfinālā gandrīz apturēja Vācijas (20) izlases gājienu pēc zelta.
Septīto reizi 20 gūto punktu robežu Dāvis sasniedza 2025. gada 3. septembrī EuroBasket spēlē ar Čehijas izlasi. Nākamā spēle ar Lietuvas izlasi kļuva par pēdējo viņa karjerā Latvijas valstsvienībā.
Spilgtākās epizodes paliks aculiecinieku atmiņās un videoarhīvos, skaitļi – statistikā:
80 spēles valstsvienības sastāvā;
vidēji spēlē 19 minūtes, 9,6 punkti, 3,3 atlēkušās bumbas, 0,6 bloķēti metieni
visvairāk punktu: 23 ar Slovēniju (EuroBasket2017)
visvairāk precīzu metienu no spēles: 8 ar Slovēniju (EuroBasket2017)
visvairāk precīzu 3p.: 7 ar Lielbritāniju (EuroBasket2017)
visvairāk atlēkušo bumbu: 11 ar Igauniju (EuroBasket2025)
visvairāk rezultatīvo piespēļu: 5 ar Baltkrieviju (WCQ 2021)
visvairāk bloķētu metienu: 3 ar Filipīnām (OQT 2024)
vislabākais +/-: +30 ar Turciju (WCQ 2022)
vislabākā efektivitāte: 27 ar Slovākiju (WCQ2022)
Piedalījies FIBA 2023. gada Pasaules kausa izcīņas un trīs Eiropas čempionātu finālturnīros (2011, 2017, 2025).