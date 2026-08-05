Kristiāns Belohvoščiks Turcijā izcīnīja ceturto vietu velobrauciena "Tour of Kahramanmaras" (UCI kat. 2.2) otrajā posmā.
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Šodien 16:49
Belohvoščiks Turcijā izcīna ceturto vietu "Tour of Kahramanmaras" otrajā posmā
Latvijas riteņbraucējs Kristiāns Belohvoščiks trešdien Turcijā izcīnīja ceturto vietu velobrauciena "Tour of Kahramanmaras" (UCI kat. 2.2) otrajā posmā.
Šajā posmā riteņbraucēji mēroja 114 kilometrus ar vienu trešās kategorijas kāpumu 20 kilometrus pirms finiša.
Lielās grupas finiša spurtā ātrākais bija serbs Dušans Rajovičs ("Solution Tech Nippo Rali"), kurš ar sāncenšiem finišēja divās stundās 34 minūtēs un 50 sekundēs. Belohvoščiks, kura specializācija lielākoties ir sprints, sasniedza labāko rezultātu "Bike Aid" komandā.
Kopvērtējumā līderis pēc diviem posmiem ir ukrainis Kirilo Carenko ("Solution Tech Nippo Rali"), bet Belohvoščiks zaudē 11 minūtes un 19 sekundes, kas viņam dod 90. vietu.
Četru posmu garais "Tour of Kahramanmaras" velobrauciens beigsies piektdien.