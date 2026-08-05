"Resnais teniss!" Aļona Ostapenko parāda, ar ko sportistiem nākas saskarties pēc gandrīz katra zaudējuma
Aļona Ostapenko ir viena no vadošajām Latvijas tenisistēm un pirmā Latvijas pārstāve, kura izcīnījusi "Grand Slam" vienspēļu titulu, taču profesionālais sports slēpj arī kādu medaļas ne tik patīkamo pusi. Proti - ar kādām negācijām nākas saskarties sportistiem pēc piedzīvotas neveiksmes.
Sportiste savā "Instagram" konta īsajos stāstos padalījusies ar konkrētiem piemēriem, kādus komentārus nākas saņemt no cilvēkiem pēc zaudētas spēles.
"Šīs lieliskās ziņas, kuras tu saņem pēc ļoti sliktas dienas un sliktas pašsajūtas kortos. Esmu droša, ka nevienam no jums nav ne jausmas, ko nozīmē profesionāls sports," kritizētājiem atbildēja Aļona.
"Labāk ej pensijā"; "Resnais teniss"; "Atgriezies savā valstī"; "Suņa sūds" - rakstīja komentētāji. Kāds nelabvēlis pat aizsūtījis sportistei ziņu: "Tu esi apkaunojoša, maini sportu. Kā tu vari paspēlēt tenisu šādos apstākļos? Tu pat nevari paskriet."
"Lūk, ar ko jāsaskaras profesionāliemm sportistiem pēc gandrīz katra zaudējuma. Un tiek rakstīti arī nāves draudi," raksta Aļona.
2017. gadā Aļona triumfēja Francijas atklātajā čempionātā (“Roland Garros”), kļūstot par vienu no jaunākajām un pamanāmākajām turnīra uzvarētājām.
Ostapenko ir pazīstama ar savu agresīvo spēles stilu, spēcīgiem sitieniem un drosmīgu pieeju kortā. Viņas karjera vairākkārt ierindojusi Latvijas tenisisti pasaules labāko spēlētāju vidū – vienspēlēs viņa sasniegusi WTA ranga 5. vietu.
Dzimusi 1997. gada 8. jūnijā Rīgā, Ostapenko profesionālajā tenisā startē kopš 2012. gada. Viņa turpina pārstāvēt Latviju starptautiskajā tenisā un ir viena no atpazīstamākajām Latvijas sportistēm pasaulē.