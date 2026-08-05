20 gadus vecais RFS uzbrucējs Silla atzīts par virslīgas jūlija labāko spēlētāju
RFS uzbrucējs Mamadū Silla atzīts par "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas jūlija labāko spēlētāju, trešdien pavēstīja turnīra organizētāji.
Jūlijā 20 gadus vecais Kotdivuāras uzbrucējs aizvadīja trīs spēles un guva četrus vārtus. Mēneša sākumā viņš vēl pārstāvēja "Daugavpils" komandu, uzvarā pār "Liepāju" izceļoties ar trim gūtiem vārtiem, bet pēc atgriešanās RFS sastāvā divās spēlēs pievienoja vēl vienus vārtus.
Sezonas pirmo daļu Silla pavadīja "Daugavpils" rindās uz īres nosacījumiem no RFS. Šī viņam ir trešā sezona Latvijā un otrā virslīgā. Pirmo sezonu Latvijā uzbrucējs aizvadīja RFS-2 komandā Nākotnes līgā, savukārt 2025. gadā pārstāvēja "Super Nova", vēlāk atgriezās RFS-2, bet sezonas izskaņā debitēja virslīgā pirmās komandas sastāvā.
Mēneša labākā spēlētāja kandidātus izvirza Latvijas Futbola federācijas (LFF) Treneru padome sadarbībā ar biedrību "Latvijas Futbola Virslīga". Jūlijā balvai tika nominēti arī Džozefs Ede Oloko ("Liepāja"), Salāhs Ūlads ("Riga"), Darko Lemajičs (RFS), Valerijs Lizunovs ("Super Nova") un Abduls Kaders Traorē ("Daugavpils").
Savukārt par jūlija mēneša labāko treneri atzīts "Riga" galvenais treneris Adrians Guļa.
Guļas vadībā rīdzinieki jūlijā aizvadīja divas virslīgas spēles un abās izcīnīja pārliecinošas uzvaras - ar 3:0 pārspēja "Jelgavu" un ar 3:1 pieveica "Tukums 2000".
Par "Riga" galveno treneri Guļa kļuva 2025. gada sākumā un jau savā pirmajā sezonā palīdzēja komandai izcīnīt virslīgas čempiontitulu.
Šī ir ceturtā reize, kad "Riga" stūrmanis saņem virslīgas mēneša labākā trenera balvu. Divas reizes viņš šo atzinību ieguva 2025. gada sezonā, bet šī ir jau otrā reize 2026. gadā.
Mēneša labāko treneri nosaka Latvijas Futbola federācijas Treneru padome.