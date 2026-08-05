"Arsenal" nolūkojusi Ņūkāslas "United" kapteini Gimaraišu un galdā liks iespaidīgu summu
Anglijas futbola premjerlīgas čempionvienība Londonas "Arsenal" plāno iegādāsies Ņūkāslas "United" kapteini Brunu Gimaraišu, vēsta angļu mediji.
Anglijas futbola premjerlīgas čempionvienība Londonas "Arsenal" par 75 miljoniem sterliņu mārciņu (87,6 miljoni eiro) iegādāsies Ņūkāslas "United" kapteini Brunu Gimaraišu, vēsta angļu mediji.
28 gadus vecais brazīliešu pussargs pagājušajā sezonā premjerlīgā aizvadīja 29 spēles, kurās guva deviņus vārtus un atdeva astoņas rezultatīvas piespēles.
Ņūkāslas komandai Gimaraišs pievienojās 2022. gadā no franču vienības Lionas "Olympique" par 40 miljoniem mārciņu (ap 47 miljoniem eiro). Kopumā premjerlīgā viņš ir aizvadījis 153 spēles, kurās guvis 30 vārtus un atdevis 25 rezultatīvas piespēles.
Brazīlijas izlasē Gimaraišs kopš 2020. gada aizvadījis 48 spēles un guvis trīs vārtus. Valstsvienības rindās viņš bija arī šī gada Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā.
"Arsenal" starpsezonā nav bijusi sevišķi aktīva transfēru tirgū. Līdz šim komandu papildinājuši grieķu uzbrūkošais pussargs Krists Colis no Beļģijas vienības "Club Brugge" un līdz šim īrē esošais ekvadoriešu aizsargs Pjero Inkapjē (katrs aptuveni par 40 miljoniem eiro).
"Arsenal" titula aizstāvēšanu sāks 21. augustā savā laukumā pret premjerlīgā pēc 25 gadu prombūtnes atgriezušos Koventrī "City".