Latvijas sieviešu basketbola izlase uz turnīru Stokholmā dosies ar divām debitantēm
Latvijas sieviešu basketbola izlasē pārbaudes spēļu turnīram Stokholmā iekļautas divas debitantes, informē Latvijas Basketbola savienība (LBS).
Latvijas sieviešu valstsvienība, kas gatavojas 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrās kārtas turnīram, ceturtdien tiksies ar Zviedriju, bet piektdien - ar Lietuvu.
Sieviešu valstsvienības dalībnieču koptreniņi notiek kopš jūlija vidus, komandas nodarbības savienojot ar darbu pēc individuālā plāna un rehabilitācijas pasākumiem. Uz pārbaudes spēlēm dosies 12 spēlētājas, starp kurām ir gan komandas ilggadējās līderes Ieva Pulvere, Kate Vilka un Kitija Laksa, gan potenciālās valstsvienības debitantes Madlēna Ģērķe un Nikola Priede.
2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrās kārtas turnīrā Latvija cīnīsies ar Itālijas, Slovēnijas un Austrijas izlasēm. Finālturnīram kvalificēsies pirmo divu vietu ieguvējas.
Latvijas sieviešu basketbola izlases sastāvs dalībai turnīrā Stokholmā:
Tīna Grausa, Ieva Pulvere (abas - "TTT Rīga"), Elizabete Bulāne (Sārluī "Royals", Vācija), Aleksa Gulbe ("Basket Landes", Francija), Laura Meldere, Kate Vilka (abas - "Campobasso", Itālija), Vanesa Jasa ("Broni", Itālija), Nikola Priede (Ferolas "Baxi", Spānija), Kitija Laksa (Skio "Famila", Itālija), Digna Strautmane (Vroclavas "Sleza", Polija), Madlēna Ģērķe (Logroņo "Vinas", Spānija), Evelīna Otto (Jūtas Universitāte, NCAA).