Žagaram vienā no turīgākajiem Ķīnas klubiem paredzēta nozīmīga loma
Latvijas basketbola izlases saspēles vadītājam Artūram Žagaram, kurš karjeru turpinās Ķīnas Basketbola asociācijas (CBA) klubā Džedzjanas "Golden Bulls", komandā paredzēta nozīmīga loma, taču viens no lielākajiem izaicinājumiem būs izturēt intensīvo sezonas slodzi, atzina Ķīnā strādājošais latviešu basketbola treneris Krists Pīternieks.
Pēc viņa teiktā, "Golden Bulls" ir viens no ambiciozākajiem un finansiāli spēcīgākajiem CBA klubiem, kura mērķis katru sezonu ir cīnīties par augstākajām vietām.
"Ar pašu klubu man nav bijis ļoti ciešs kontakts, taču, aprunājoties ar pietiekami daudziem cilvēkiem, atsauksmes ir labas," sacīja Pīternieks. "Cik saprotu, pilsēta un klubs ir vieni no turīgākajiem Ķīnā, tāpēc arī gaidas un cerības katru sezonu ir ļoti augstas."
Treneris uzskata, ka viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc klubs izvēlējies tieši Žagaru, ir Latvijas basketbolista spilgtais sniegums 2023. gada Pasaules kausā.
"Cilvēki, kuri nezina daudz par Latviju, bet skatījās Pasaules kausu, uzreiz atcerējās Žagaru," atklāja Pīternieks. "Viņi teica - jā, tas saspēles vadītājs, ļoti labs spēlētājs. Tas ir palicis atmiņā."
Pīternieks norādīja, ka pēdējos gados CBA klubi maina pieeju leģionāru izvēlei. Ja iepriekš pārsvarā tika piesaistīti amerikāņu basketbolisti ar NBA vai G līgas pieredzi, tagad arvien biežāk tiek meklēti augsta līmeņa Eiropas spēlētāji.
"Viņi meklē basketbolistus ar augstu basketbola IQ, kuri spēj ne tikai paši gūt punktus, bet arī iesaistīt partnerus un palīdzēt attīstīties vietējiem spēlētājiem," skaidroja speciālists.
Viņš pieļāva, ka "Golden Bulls" Žagarā saskata ne tikai komandas līderi, bet arī piemēru jaunajam 2007. gadā dzimušajam saspēles vadītājam, kurš pagājušajā sezonā izcīnīja stabilu vietu rotācijā un sekmīgi aizvadīja arī izslēgšanas turnīru.
Runājot par CBA basketbola īpatnībām, Pīternieks uzsvēra, ka līgas spēles stils būtiski atšķiras no Eiropas basketbola.
"Tas ir ļoti ātrs basketbols, kur liels uzsvars tiek likts uz individuālo meistarību. Tajā pašā laikā spēle ir arī fiziskāka un rupjāka nekā Eiropā. Vietējiem spēlētājiem aizsardzībā pret leģionāriem tiek atļauts daudz vairāk kontakta," viņš skaidroja.
Pīternieks uzskata, ka Žagara spēles stils šādam basketbolam ir piemērots.
"Domāju, tieši tāpēc viņu arī izvēlējās. Ar savu ātrumu, plastiskumu un lēmumu pieņemšanu viņš spēj radīt situācijas gan sev, gan komandas biedriem," teica treneris. Tomēr lielākais jautājums, viņaprāt, ir nevis spēles stils, bet gan fiziskā izturība.
Nākamajā sezonā CBA stāsies spēkā jauni noteikumi, kas paredz, ka katrā komandā drīkstēs būt tikai trīs leģionāri. Pirmajās trīs ceturtdaļās vienlaikus laukumā varēs atrasties divi ārzemju spēlētāji, bet ceturtajā ceturtdaļā - tikai viens.
"Tas nozīmē, ka Žagaram būs gan spēles laiks, gan ļoti nozīmīga loma. Jānovēl tikai, lai viņš būtu vesels un spētu izturēt visu sezonu, parādot tādu sniegumu, kādu no viņa visi sagaida pēc Pasaules kausa," sacīja Pīternieks.
Viņš norādīja, ka CBA komandās ierasta prakse ir trenēties divreiz dienā, turklāt regulārajā sezonā katrai vienībai paredzētas 46 spēles. Paralēli notiek arī CBA kausa izcīņa, kas kalendāru padara vēl saspringtāku.
"Saglabāt formu un izturēt šādu slodzi pēc traumām, ņemot vērā iepriekšējo sezonu, varētu būt lielākais izaicinājums," uzsvēra treneris.
Pēc viņa teiktā, sākotnēji zināmas grūtības var radīt arī valodas barjera, taču katrā komandā ir basketbola tulks, kas palīdz saziņā starp spēlētājiem un treneriem. Tāpat vairāki CBA klubi pēdējos gados piesaista ārvalstu galvenos trenerus un viņu asistentus, tādējādi ārvalstu basketbolistiem kļūst vieglāk iejusties jaunajā vidē.
Pīternieks arī noraidīja uzskatu, ka pārcelšanās uz CBA būtu uzskatāma par soli atpakaļ karjerā. Viņš atgādināja, ka pēc veiksmīgām sezonām vairāki leģionāri no Ķīnas pārcēlušies uz spēcīgiem Eiropas klubiem.
"Tā noteikti vairs nav līga, kuru neviens neskatās. Ja spēlētājs parāda augsta līmeņa sniegumu un palīdz komandai sasniegt rezultātus, viņam ir visas iespējas atgriezties Eiropā," sacīja Pīternieks.