Septiņkārtējais "Grand Slam" turnīru uzvarētājs Karloss Alkarass nav spēlējis kopš plaukstas locītavas traumas.
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Šodien 12:23
Alkarass turpina atlabšanas procesu un atsauc dalību no prestižā Sinsinati "ATP 1000" turnīra
Pasaules tenisa ranga otrais numurs spānis Karloss Alkarass atsaucis dalību no prestižā Sinsinati "ATP 1000" turnīra, otrdien pavēstīja sacensību rīkotāji.
Septiņkārtējais "Grand Slam" turnīru uzvarētājs nav spēlējis kopš plaukstas locītavas traumas gūšanas Barselonas "ATP 500" turnīrā aprīļa vidū, tādējādi neaizstāvot savu Francijas atklātā čempionāta titulu un izlaižot Vimbldonas turnīru.
Pirms turnīra sākuma Alkarass publicēja video, kuros redzams, kā viņš mēģina atgriezties kortā.
Taču otrdien organizatori paziņoja, ka 2025. gada čempions nepiedalīsies turnīrā.
"Novēlam mūsu 2025. gada čempionam visu to labāko atveseļošanās procesā," savā paziņojumā norāda Sinsinati turnīra rīkotāji. "Nevaram sagaidīt, kad varēsim tevi redzēt nākamgad."
Sinsinati turnīrs norisināsies no 13. līdz 23. augustam, bet sezonas noslēdzošais "Grand Slam" turnīrs - ASV atklātais čēmpionāts - sāksies 30. augustā.