"Liverpool" un Ēģiptes izlases zvaizgne Salāhs tuvu pārejai uz "Trabzonspor"
Ēģiptiešu futbola zvaigzne Mohameds Salāhs ir tuvu karjeras turpināšanai Turcijas klubā "Trabzonspor".
Trabzonas klubs otrdien apstiprināja, ka pārejas sarunas ar Salāhu notiek un trešdien viņš ieradīsies Stambulā, lai vēlāk dotos uz Trabzonu.
Tikmēr futbola apskatnieks Fabricio Romano ziņo, ka vienošanās jau panākta un Salāhs ar "Trabzonspor" noslēgs divu gadu līgumu.
Iepriekš tika ziņots, ka Salāhs pievienosies citam Turcijas klubam Stambulas "Bešiktaš", taču pāreja nenotika.
Pagājušajā Turcijas superlīgas sezonā "Trabzonspor" ieņēma trešo vietu, apsteidzot ceturtajā pozīcijā esošo "Bešiktaš" par deviņiem punktiem. No čempiones Stambulas "Galatasaray" Trabzonas klubs atpalika astoņus punktus.
34 gadus vecais Salāhs iepriekšējās deviņas sezonas pavadīja Anglijas klubā "Liverpool", ar kuru izcīnīja divus premjerlīgas titulus un pa reizei uzvarēja UEFA Čempionu līgā, Anglijas (FA) kausā, Anglijas Līgas kausā, UEFA Superkausā un FIFA Klubu pasaules kausā.
Visos turnīros kopumā Salāhs "Liverpool" rindās aizvadīja 442 spēles un guva 257 vārtus, kļūstot par kluba visu laiku trešo rezultatīvāko spēlētāju. Premjerlīgā ēģiptiešu futbolists guva 193 vārtus, no tiem 191 vārtus Liverpūles kluba sastāvā, šajā rādītājā esot ceturtais līgas vēsturē aiz mājinieku trio Alana Šīrera (260 vārti), Harija Keina (213) un Veina Rūnija (208).
Iepriekšējā sezonā Salāhs "Liverpool" kreklā laukumā devās 27 premjerlīgas spēlēs un guva septiņus vārtus, bet kopumā 41 mačā atzīmējās ar 12 precīziem sitieniem, kas ir mazākais gūto vārtu skaits kopš 2014./2015. gada sezonas.
Karjeras laikā Salāhs pārstāvējis arī Itālijas A sērijas klubus "AS Roma" un "Fiorentina", premjerlīgas klubu Londonas "Chelsea", šveiciešu "Basel" un pašmāju Nasras "Al Mokawloon".
Ēģiptes izlasē Salāhs aizvadījis 121 spēli un guvis 68 vārtus.