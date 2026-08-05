Ostapenko zaudē 10 geimus un nepabeidz Toronto turnīra maču pret ķīnieti Džanu
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko otrdien izstājās no Toronto WTA "1000" turnīra, nepabeidzot otrās kārtas spēli ar ķīnieti Džanu Šuai.
Ostapenko maču neturpināja pie rezultāta 0-6, 0-4.
Otrajā setā pēc trešā geima Latvijas pirmā rakete pieprasīja medicīnisko pārtraukumu, bet pēc ceturtā geima maču vairs neturpināja.
Ostapenko WTA rangā ieņem 29. vietu un šajā turnīrā bija izsēta ar 26. numuru, kas ļāva izlaist pirmo kārtu, bet Džana (WTA 57.) pirmās kārtas spēlē ar rezultātu 6-4, 6-1 pārspēja Kazahstānas pārstāvi Jūliju Putincevu (WTA 81.).
Par zaudējumu otrajā kārtā Ostapenko nopelnīja desmit WTA ranga punktus.
Ostapenko ar Džanu bija tikusies 2018. un 2019. gadā Romas un Indianvelsas turnīros, abos mačos uzvarot Latvijas tenisistei.
Latvijas tenisistei šis ir pirmais turnīrs pēc Vimbldonas čempionāta, kurā viņa apstājās trešajā kārtā. Džana Vimbldonā zaudēja otrajā kārtā, bet pēc tam piedalījās Vašingtonas "WTA 500" turnīrā, kurā apstājās pirmajā kārtā.
Trešajā kārtā Džana tiksies ar planētas pirmo raketi baltkrievieti Arinu Sabaļenku, kura otrās kārtas mačā ar 6-3, 6-3 pārspēja japānieti Mojuku Učijamu (WTA 107.).
Pērn Ostapenko augusta sākumā apstājās Monreālas "WTA 1000" turnīra trešajā kārtā un šogad viņai bija jāaizstāv 65 ranga punkti.
Toronto turnīrā Ostapenko plāno piedalīties arī dubultspēlēs, kur kopā ar taivānieti Suveju Sje ir izsēta ar piekto numuru un pirmajā kārtā tiksies ar grieķieti Mariju Sakari un Donnu Vekiču no Horvātijas.
Turnīrs Toronto norisinās cietā seguma kortos.