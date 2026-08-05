Artūrs Žagars "FIBA Eurobasket 2025" mačā Latvija - Portugāle 1. septembrī.
Basketbols
Šodien 10:55
Atklājies, cik basketbolists Žagars pelnīs Ķīnā - summa vairākkārt pārsniedz Eiropas klubu piedāvājumus
Latvijas basketbola zvaigzne Artūrs Žagars karjeru turpinās Ķīnā, pievienojoties Džedzjanas "Golden Bulls" komandai un kļūstot par pirmo Latvijas spēlētāju šīs valsts līgā. Tomēr pirms lēmuma pieņemšanas viņš bijis tuvu tam, lai atgrieztos Lietuvas klubā.
Portāla Krepsinis.net rīcībā esošā informācija liecina, ka Žagaram līgumu piedāvāja arī Viļņas "Rytas", taču izšķirošais faktors bijis atalgojums. Lietuvas klubs basketbolistam piedāvājis aptuveni 200 000 eiro sezonā, savukārt Ķīnā viņš nopelnīs ap vienu miljonu eiro.
Par 26 gadus veco saspēles vadītāju interesi izrādījuši arī Berlīnes ALBA, Vitorijas "Baskonia" un Parīzes "Paris Basketball", tomēr Žagars izvēlējās pieņemt finansiāli izdevīgāko piedāvājumu.
Jāatzīmē, ka pēdējās divas sezonas Žagars pavadīja Stambulas "Fenerbahçe" rindās. Eirolīgā viņš vidēji guva 3,4 punktus un atdeva 1,6 rezultatīvas piespēles, bet Turcijas čempionātā vidēji izcēlās ar 8,9 punktiem un 3,4 rezultatīvām piespēlēm.