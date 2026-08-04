Agule un Upelniece finālā, Vilciņš nieka punkta attālumā no fināla: Latvijas sportisti atzinīgi startē Eiropas U23 čempionātā šaušanā
Polijas pilsētā Vroclavā notiekošajā Eiropas U23 čempionātā šaušanā Latvijas sportisti otrdien startēja pneimatiskās pistoles, pneimatiskās šautenes jaukto pāru un stenda šaušanas disciplīnās. Dienas spilgtākie sasniegumi bija Kristiānas Agules un Santas Upelnieces iekļūšana Eiropas čempionāta finālos, pavēstīja Latvijas Šaušanas federācija.
Šaušanā ar pneimatisko pistoli 10 metru distancē sievietēm Kristiāna Agule kvalifikācijā sašāva 568 punktus, ieņēma 8. vietu un kvalificējās finālam. Finālā Agule ar 130,4 punktiem izcīnīja 7. vietu Eiropā, apliecinot savu konkurētspēju starp kontinenta spēcīgākajām jaunajām sportistēm.
Apaļajā stendā juniorēm Santa Upelniece demonstrēja stabilu sniegumu kvalifikācijā, sašaujot 111 no 125 šķīvjiem, izcīnot 7. vietu un nodrošinot vietu finālā starp astoņām labākajām Eiropas U23 sportistēm.
Apaļajā stendā junioriem pēc piecām kvalifikācijas sērijām labākais no Latvijas sportistiem bija Raiens Lukass Kukutis, kurš sašāva 110 no 125 šķīvjiem un izcīnīja 30. vietu 47 sportistu konkurencē. Ričards Zorovs ar 108 trāpījumiem ieņēma 35. vietu, bet Raimonds Ozoliņš ar 103 trāpījumiem ierindojās 42. vietā. Komandu vērtējumā Latvijas izlase ar 321 trāpījumu izcīnīja 10. vietu 11 valstu konkurencē.
Šaušanā ar pneimatisko pistoli Alise Dvarišķe ar 556 punktiem ierindojās 30. vietā, bet Līva Krūmiņa ar 554 punktiem ieņēma 34. vietu. Komandu vērtējumā Latvijas izlase (Kristiāna Agule, Alise Dvarišķe un Līva Krūmiņa) ar 1678 punktiem izcīnīja 6. vietu Eiropā.
Vīriešu konkurencē šaušanā ar pneimatisko pistoli 10 metru distancē Daniels Vilciņš demonstrēja ļoti augstvērtīgu sniegumu, kvalifikācijā sašaujot 574 punktus un izcīnot 9. vietu, tikai viens punkts viņu šķīra no iekļūšanas finālā. Elvis Pavlovskis ar 554 punktiem ierindojās 37. vietā, bet Kārlis Bleidelis ar 537 punktiem – 38. vietā. Komandu konkurencē Latvijas izlase ar 1665 punktiem ieņēma 10. vietu.
Dienas otrajā pusē Latvijas sportisti startēja arī šaušanā ar pneimatisko šauteni jaukto pāru disciplīnā. Latvijas pirmā komanda – Anete Tukiša un Linards Dvarišķis – kvalifikācijā sašāva 620,4 punktus un 19 komandu konkurencē izcīnīja 16. vietu. Latvijas otrā komanda – Ieva Pēpule un Miķelis Ercmanis – ar 611,7 punktiem ierindojās 19. vietā, Ievai Pēpulei sašaujot 305,8 punktus, bet Miķelim Ercmanim – 305,9 punktus.
Eiropas U23 čempionāts Vroclavā turpinās, un Latvijas sportistiem vēl priekšā starti vairākās disciplīnās, cīnoties par augstvērtīgiem rezultātiem un vietām finālos.