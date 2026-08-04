"Gribējām iesist vairāk!": "Auda" kapteinis Dašķevičs rezumē uzvaru UEFA Konferences līgas kvalifikācijas spēlē
Latvijas futbola kluba "Auda" kapteinis Eduards Dašķevičs pēc otrdien Rīgā izcīnītās uzvaras Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Konferences līgas kvalifikācijas turnīra spēlē pār Tirānas "Dinamo City" no Albānijas sacīja, ka bija iespēja uzvarēt ar lielāku vārtu starpību.
Jauns.lv jau vēstīja, ka "Auda" kvalifikācijas trešās kārtas pirmajā mačā bija pārāka ar 1:0 (0:0). Atbildes spēle 13. augustā norisināsies Tirānā.
"Labprāt uzvarētu ar divu vārtu starpību, bet mēs uzvarējām," pēc mača sarunā ar Latvijas Televīziju (LTV) sacīja Dašķevičs. "Viņiem ir bīstama komanda, viņiem ir kvalitātes, bet, ja mēs spēlēsim pēc plāna, neko paši sev neizdomāsim, tad arī izbraukumā viss būs kārtībā un mēs tiksim tālāk."
"Auda" kapteinis norādīja, ka mača pirmās desmit vai 15 minūtes nebija vieglas, turklāt tiesnesis piešķīra sodus par katru mazāko sadursmi, bet turpinājumā izdevās iegūt bumbas kontroli un izmantot vienu no saviem momentiem.
Vienīgos vārtus spēles 68. minūtē ar sitienu no gaisa no 18 metriem pēc Dašķeviča piespēles guva Bartelemī Diedjū.
"Piespēle bija normāla, nekā īpaša, bet tieši Diedjū sitiens bija ļoti labs," partneri paslavēja kapteinis.
Trīs minūtes pēc vārtu zaudējuma viesi palika mazākumā, kad otro dzelteno kartīti nopelnīja aizsargs Fabjans Prendreka, tomēr vairākumu "Auda" pārvērst vēl vienā vārtu guvumā nespēja.
"Mēs zinājām, ka otrajā puslaikā mēs būsim labāki. Viņi jau pirmajā puslaikā sāka pagurt. To redzējām mēs, to redzēja treneris," uz mača gaitu atskatījās Dašķevičs. "Mums arī uz maiņu var iziet ātri un aktīvi spēlētāji. Līdz ar to mēs zinājām, ka jākontrolē bumba un jāatrod savi momenti. Gribējās iesist divus vai trīs [vārtus], bet ir labi."
"Auda" sacensības sāka no otrās kārtas, tajā divu maču summā ar 7:3 sagraujot 1985./1986. gada sezonas Eiropas kausa ieguvēju no Rumānijas Bukarestes FCSB.
"Dinamo City" pirmajā kārtā pagarinājumā divu spēļu summā ar 4:2 pieveica Kazahstānas komandu "Astana", bet otrajā kārtā ar 4:1 - Slovēnijas klubu Kidričevas "Aluminij".
UEFA Konferences līgas pamatturnīra sasniegšanai ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.
"Play-off" kārtā "Audas" un "Dinamo City" dueļa uzvarētāju pretinieki būs Eiropas līgas pāra, kurā spēlēs Austrijas klubs "Salzburg" un Kipras vienība "Pafos", zaudētāji.