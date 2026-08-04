Rumānijas grandus izsitusī "Auda" ar uzvaru sāk UEFA Konferences līgas kvalifikācijas trešo kārtu
Latvijas futbola klubs "Auda" otrdien Rīgā izcīnīja uzvaru Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešās kārtas pirmajā spēlē. "Auda" ar 1:0 (0:0) pieveica Tirānas "Dinamo City" no Albānijas.
Vienīgos vārtus spēles 68. minūtē ar sitienu no gaisa no 18 metriem pēc Eduarda Dašķevica piespēles guva Bartelemī Diedjū.
Trīs minūtes pēc vārtu zaudējuma viesi palika mazākumā, kad otro dzelteno kartīti nopelnīja aizsargs Fabjans Prendreka, tomēr vairākumu "Auda" pārvērst vēl vienā vārtu guvumā nespēja.
Spēles kompensācijas laika pēdējā minūtē "Dinamo City" bija tuvu neizšķirta panākšanai, tomēr "Audu" no zaudētiem vārtiem vienu reizi glāba Tins Hrvojs, kurš ar galvu atsita bumbu uz vārtu līnijas, bet mirkli vēlāk pēc stūra sitiena izspēles Latvijas klubu glāba vārtsargs Nils Puriņš.
Atbildes spēle 13. augustā norisināsies Tirānā.
"Auda" sacensības sāka no otrās kārtas, tajā divu maču summā ar 7:3 sagraujot 1985./1986. gada sezonas Eiropas kausa ieguvēju no Rumānijas Bukarestes FCSB.
"Dinamo City" pirmajā kārtā pagarinājumā divu spēļu summā ar 4:2 pieveica Kazahstānas komandu "Astana", bet otrajā kārtā ar 4:1 - Slovēnijas klubu Kidričevas "Aluminij".
"Play-off" kārtā uzvarētāju pretinieki būs Eiropas līgas pāra, kurā spēlēs Austrijas klubs "Salzburg" un Kipras vienība "Pafos", zaudētāji.
"Auda" Latvijas čempionātā ieņem stabilu trešo vietu, bet Tirānas klubs, kas pagājušajā sezonā Albānijas čempionātā ieņēma ceturto vietu, 2026./2027. gada Albānijas čempionātu sāks augusta beigās.
"Dinamo City" pirmās spēles Eiropas kausos aizvadīja 1967./1968. gada sezonā, kad spēlēja Čempionu līgas priekštecē Eiropas kausa izcīņā, taču ar panākumiem nav izcēlusies.
Pagājušajā sezonā "Dinamo City" cieta zaudējumu Konferences līgas kvalifikācijas "play-off" kārtā, divu maču summā ar 1:4 piekāpjoties Polijas klubam Belostokas "Jagiellonia".
Ceturtdien cīņas uzsāks abas pārējās Latvijas komandas. RFS izbraukumā tiksies ar Čehijas vienību "Jablonec", bet Latvijas čempionvienība "Riga" Čempionu zarā uzņems Ģēras ETO no Ungārijas.
Ceturtā Latvijas komanda "Liepāja" otrajā kārtā divu spēļu summā ar 1:5 zaudēja Vīnes "Austria".
UEFA Konferences līgas pamatturnīra sasniegšanai ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.