Latvijas uzbrucējs Vītoliņš izmēģinās spēkus Slovākijas hokeja klubā "Spišska Nova Ves"
Latvijas hokejists Raimonds Vītoliņš uz mēnesi ilgu pārbaudes laiku ir pievienojies Slovākijas virslīgas vienībai "Spišska Nova Ves", savā "Facebook" kontā ziņo Slovākijas klubs.
Paziņojumā ir atgādināts, ka centra uzbrucējs Slovākijas čempionātā spēlēja arī pagājušajā sezonā, kad pārstāvēja Trenčīnas" Dukla".
Uzbrucējs pagājušo sezonu sāka Slovākijas ekstralīgā
komandā Trenčīnas "Dukla". Oktobrī Trenčīnas komanda pagarināja vienošanos ar latvieti līdz sezonas beigām, taču janvāra sākumā sadarbība tika pārtraukta.
Pēc tam uzbrucējs līdz sezonas beigām noslēdz līgumu ar Dānijas spēcīgākās līgas vienību Olborgas "Pirates", astoņās pamatturnīra spēlēs sakrājot astoņus (2+6) rezultativitātes punktus, bet piecos "play-off" mačos - trīs (1+2) rezultativitātes punktus.
"Mēs meklējām kvalitatīvu slidotāju un daudzpusīgu uzbrucēju, kurš uzbrukumā var spēlēt gan centrā, gan malā un spēlē ar pareizu nūjas satvērienu," saka kluba ģenerālmenedžeris Rihards Rapāčs.
"Vītoliņš precīzi atbilst mūsu meklētā spēlētāja profilam un ierodas pie mums uz mēnesi ilgu pārbaudes laiku," saka kluba ģenerālmenedžeris. "Treneriem patika viņa spēle, un mēs esam pārliecināti, ka viņš tipoloģiski atbilst tam hokeja stilam, kādu šosezon vēlamies piekopt."
Iepriekš Vītoliņš teju sešas sezonas pavadīja Ziemeļamerikā un pārstāvēja Nacionālajā koledžu sporta asociācijas (NCAA) un Savienoto valstu hokeja līgas (USHL) vienības.
Pēdējos divos gados viņš ir bijis Latvijas vīriešu hokeja izlases kandidāts, laukumā dodoties desmit pārbaudes spēlēs.
"Spišska Nova Ves" pagājušajā Slovākijas čempionātā ieņēma septīto vietu un piedzīvoja zaudējumu "play-off" turnīra pirmajā kārtā.