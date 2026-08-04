Randiņa laikā dzīvību zaudējis jauns Krievijas hokejists
Traģiski noslēdzies Krievijas hokeja superkluba “Salavat Julajev” sistēmas audzēkņa randiņš.
19 gadus vecais Amirs Hanovs pagājušajā nedēļā ar savu draudzeni devās uz podniecības meistarklasi un pēkšņi saļima. Steigšus izsauktie ārsti centās viņam palīdzēt un veica atdzīvināšanas pasākumus, taču sportistu glābt neizdevās, vēsta vietējie mediji.
Vietējā aģentūra TASS norādīja, ka Hanovam bija problēmas ar sirdi. Par sākotnējo viņa nāves iemeslu tiek uzskatīts atrāvies trombs.
Hokejista aģents Valērijs Zacipins pauda šoku par notikušo un apgalvoja, ka jaunajam hokejistam nebija nekādu veselības problēmu un viņš gatavojās jaunajai sezonai.
“Es parunāju ar viņa tēvu. Viņš man teica, ka provizoriskais traģēdijas iemesls ir atrāvies trombs, taču galīgā diagnoze vēl nav noteikta. Puisis nomira pagājušajā nedēļā ceturtdien, bet piektdien viņu jau apglabāja. Visiem puiši parasti jūlijā un pēc tam februārī veic padziļinātu medicīnisko pārbaudi. Nekādas novirzes netika atrastas, viņam atļāva piedalīties sacensībās. Arī tagad viņš trenējās un gatavojās sezonai. Notikušais šokēja visus,” viņš sacīja.
“Salavat Julajev” 2011. gadā triumfēja Kontinentālajā hokeja līgā, kā arī vairākkārt bijis medaļnieku skaitā.