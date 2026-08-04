"Ajax" no "Barcelona" īrēs pamatsastāvā vietu zaudējušo ter Štēgenu
Spānijas futbols virslīgas klubs "Barcelona" uz gadu Amsterdamas "Ajax" vienībai ir izīrējusi vārtsargu Marku Andrē ter Štēgenu, otrdien paziņoja abi klubi.
34 gadus vecajam ter Štēgenam līgums ar "Barcelona" ir līdz 2028. gadam, taču pagājušajā sezonā viņš traumu dēļ zaudēja vietu sākumsastāvā.
"Mēs jau labu laiku strādājam pie viņa piesaistes, tāpēc esam ļoti priecīgi, ka viņš ir parakstījis līgumu un tagad var sākt darbu," sacīja "Ajax" tehniskais direktors Žordi Kruifs.
Janvārī ter Štēgens tika izīrēts Spānijas vienībai "Girona", taču otrajā spēlē guva traumu, kas viņam liedza spēlēt Vācijas izlasē pagājušajā mēnesī notikušajā Pasaules kausā.
""Ajax" viņš centīsies no jauna atgriezties tajā izcilajā formā, ko tik bieži demonstrēja "Barcelona" sastāvā," paziņoja "Barcelona".
Ter Štēgens Spānijas kluba sastāvā ir aizvadījis 423 spēles, kas ir 11. visu laiku labākais rādītājs klubā, bet ārvalstu spēlētāju kategorijā viņš šajā rādītājā atpaliek tikai no argentīnieša Lionela Mesi.
Vārtsargs 2014./2015. gada sezonā palīdzēja Barselonas komandai uzvarēt Čempionu līgā.