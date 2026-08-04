Agresorvalsts Krievija atsakās no dalības volejbola pasaules čempionātā Polijā, jo tur dominēšot politika
Krievijas vīriešu volejbola izlase nepiedalīsies 2027. gada pasaules čempionātā Polijā, otrdien paziņoja Krievijas Volejbola federācija (VFV).
VFV ziņo, ka šis lēmums ir pieņemts "Krievijas sportistu drošības garantiju trūkuma dēļ šajā valstī".
"Mēs uzskatām, ka šajā turnīrā ļoti trūks sporta un tajā dominēs politika," sacīja VFV prezidents Staņislavs Ševčenko.
VFV paziņojumā piebilsts, ka tiek "pētīta" Krievijas sieviešu izlases iespēja piedalīties 2027. gada pasaules čempionātā, kas notiks Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā. Starptautiskā Volejbola federācija (FIVB) "ar turnīra organizācijas komiteju un ASV un Kanādas volejbola federācijām turpina strādāt pie šī jautājuma".
Polijas Volejbola federācijas (PZPS) prezidents Sebastjans Sviderskis paziņoja, ka neredz iespēju rīkot pasaules čempionātu ar Krievijas dalību, norādot, ka Polijas varas iestādes neizsniegs ieceļošanas vīzas Krievijas sportistiem.
"Ja izrādīsies, ka Krievijas komandai būs jātiekas ar Ukrainas komandu, kurā valstī notiks šī spēle? Kas notiks tribīnēs un ārpus tām? Man tas ir neiedomājami," argumentē Sviderskis. "Ceru, ka persona, kas pieņēma šo lēmumu pielaist krievus, uzņemsies arī atbildību par tā sekām."
Jūlija sākumā FIVB atcēla visus ierobežojumus Krievijas sportistu dalībai sacensībās, jo iepriekš Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) ieteica atcelt visus ierobežojumus Krievijas sportistiem un uz laiku atjaunot Krievijas Olimpiskās komitejas darbību.