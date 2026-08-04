Līgums ar Ralfu Aleksandrovu noslēgts uz divām sezonām.
Basketbols
Šodien 13:35
"VEF Rīga" piesaista U-18 izlases aizsargu Aleksandrovu
Latvijas basketbola klubs "VEF Rīga" piesaistījis Latvijas U-18 izlases aizsargu Ralfu Aleksandrovu, vēsta vienība.
Aleksandrovs aizvadītajā sezonā pārstāvēja "Gulbenes Buki"/BJSS komandu pēc spēka otrajā līgā, kur tai palīdzēja izcīnīt sudraba medaļas.
Gulbenes komandas rindās 2008. gadā dzimušais Aleksandrovs vidēji spēlē guva 9,3 punktus, izcīnīja 3,3 atlēkušās bumbas, kā arī atdeva 3 rezultatīvas piespēles, savukārt tikko aizvadītajā U-18 Eiropas čempionātā Aleksandrovam caurmērā spēlē gūti 7,7 punkti, izcīnītas 2,9 atlēkušās bumbas un 3 rezultatīvas piespēles.
Līgums ar Aleksandrovu noslēgts uz divām sezonām ar komandas opciju to pagarināt vēl uz vienu sezonu.
"VEF Rīga" aizvadītajā sezonā Latvijas Basketbola līgā ieņēma ceturto vietu, bet Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā izcīnīja bronzas medaļas.