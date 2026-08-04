Aizvadītajā Pasaules kausa finālturnīrā Nīlands palīdzēja norvēģiem aizcīnīties līdz ceturtdaļfinālam.
Futbols
Šodien 13:15
Norvēģijas izlases vārtsargs Nīlands noslēdz līgumu ar Vācijas bundeslīgas komandu
Vācijas futbola bundeslīgas komanda noslēgusi līgumu ar Norvēģijas izlases vārtsargu Erjanu Nīlandu.
35 gadus vecajam Nīlandam bija beidzies iepriekšējais līgums ar "Sevilla" komandu, un "Leipzig" klubā viņš atgriezās bez izpirkuma maksas. Ar Vācijas komandu Nīlands noslēdzis līgumu līdz 2028. gadam.
Aizvadītajā Pasaules kausa finālturnīrā Nīlands palīdzēja norvēģiem aizcīnīties līdz ceturtdaļfinālam. Valstsvienībā viņš laukumā bijis 76 spēlēs.
Kopš 2021. gada viņš pirmais vārtsargs bija tikai divas sezonas Seviljas komandā, šajā laikā spēlējot arī Noridžas "City", "Bournemouth" un "Reading" komandās. Iepriekš viņš pārstāvēja Birmingemas "Aston Villa", "Ingolstadt", "Molde" un "Hodd" vienības.