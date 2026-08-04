Latvijas čempione "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" noslēdz ilgtermiņa līgumu ar aizsargu Ozeru
Foto: "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola"
Iepriekšējā sezonā 18 gadus vecais basketbolists laukumā bija tikai divās Latvijas-Igaunijas līgas spēlēs.
Basketbols

Latvijas čempione "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" noslēdz ilgtermiņa līgumu ar aizsargu Ozeru

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Latvijas čempione basketbolā "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" noslēgusi ilgtermiņa līgumu ar uzbrūkošo aizsargu Kristu Ozeru, vēsta vienība.

Latvijas čempione "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augst...

Iepriekšējā sezonā 18 gadus vecais basketbolists laukumā bija tikai divās Latvijas-Igaunijas līgas spēlēs, jo iedzīvojās krustenisko saišu un meniska plīsumā. Šobrīd Ozers turpina rehabilitāciju.

Latvijas pēc spēka otrajā līgā "Bertānu Valmieras Basketbola skolas" sastāvā viņš 11 mačos vidēji 25 minūtēs guva 14,3 punktus, izcīnīja 6,0 atlēkušās bumbas un atdeva 2,7 rezultatīvas piespēles.

Valmieras klubs pagājušajā sezonā izcīnīja trīs titulus, triumfējot LIBL, LBL un Latvijas kausa izcīņā.

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