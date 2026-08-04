Iepriekšējā sezonā 18 gadus vecais basketbolists laukumā bija tikai divās Latvijas-Igaunijas līgas spēlēs.
Basketbols
Šodien 11:16
Latvijas čempione "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" noslēdz ilgtermiņa līgumu ar aizsargu Ozeru
Latvijas čempione basketbolā "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" noslēgusi ilgtermiņa līgumu ar uzbrūkošo aizsargu Kristu Ozeru, vēsta vienība.
Iepriekšējā sezonā 18 gadus vecais basketbolists laukumā bija tikai divās Latvijas-Igaunijas līgas spēlēs, jo iedzīvojās krustenisko saišu un meniska plīsumā. Šobrīd Ozers turpina rehabilitāciju.
Latvijas pēc spēka otrajā līgā "Bertānu Valmieras Basketbola skolas" sastāvā viņš 11 mačos vidēji 25 minūtēs guva 14,3 punktus, izcīnīja 6,0 atlēkušās bumbas un atdeva 2,7 rezultatīvas piespēles.
Valmieras klubs pagājušajā sezonā izcīnīja trīs titulus, triumfējot LIBL, LBL un Latvijas kausa izcīņā.