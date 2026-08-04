Ostapenko saglabā pozīcijas pasaules elitē un pošas lielajam startam Toronto
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā saglabā 29. pozīciju.
Iepriekšējā nedēļā Ostapenko turnīros nestartēja, bet šonedēļ piedalīsies Toronto "WTA 1000" sacensībās.
Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja zaudējusi sešas pozīcijas un ir 112. vietā, tāpat kritumi ir nākamajām septiņām Latvijas tenisistēm - karjeru noslēgušajai Anastasijai Sevastovai par desmit pozīcijām (307.), Beatrisei Zeltiņai par astoņām (430.), Sabīnei Rutlaukai par 11 (720.), Elzai Tomasei par desmit (740.), Adelīnai Lačinovai par desmit (789.), bet Kamillai Bartonei - par sešām (815.). Vienīgais kāpums ir Diānai Marcinkēvičai par 12 vietām (859.), bet aiz viņas kritumi ir Danielai Vismanei par 17 vietām (1058.), Danielai Dārtai Feldmanei par 14 (1263.), bet Annai Ozerovai - arī par 14 vietām (1531.).
Ranga pirmajā desmitniekā izmaiņas ir tikai pašās beigās. Pirmo pozīciju saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai seko Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, tālāk ir amerikānietes Džesika Pegula un Korija Gofa, bet piekto vietu ieņem krieviete Mirra Anderejeva. Tālāk ir čehietes Karolīna Muhova un Linda Noskova, astotā ir poliete Iga Švjonteka, uz devīto vietu pakāpusies ukrainiete Elina Svitoļina, aiz kuras ir amerikāniete Amanda Aņisimova.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko nemainīgi ir 17. pozīcijā, bet kritumi ir Semeņistajai par trīs vietām (170.), Zeltiņai par vienu (339.), Tomasei par sešām (531.), Sevastovai par septiņām (548.), Bartonei par divām (648.), Marcinkēvičai par 13 (879.), bet Feldmanei par astoņām (972.). Rangā ārpus labāko tūkstoša ir vēl deviņas Latvijas tenisistes.
Dubultspēļu rangā līderpozīciju saglabā čehiete Katerina Siņakova.