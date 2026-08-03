Tukiša izcīna sesto vietu Eiropas U23 čempionātā šaušanā
Latvijas sportiste Anete Tukiša pirmdien Vroclavā izcīnīja sesto vietu Eiropas U-23 čempionātā šaušanā desmit metru distancē ar pneimatisko šauteni, vēsta Latvijas Šaušanas federācija.
Tukiša šaušanā ar pneimatisko šauteni 10 metru distancē sievietēm kvalifikācijā sašāva 631,6 punktus, izcīnīja 2. vietu kvalifikācijā un pārliecinoši iekļuva finālā. Finālā Tukiša turpināja cīnīties par augstām vietām un ar 166,0 punktiem ierindojās 6. vietā Eiropā, apliecinot savu konkurētspēju kontinenta spēcīgāko jauno šāvēju vidū.
Tajā pašā disciplīnā Ieva Pēpule kvalifikācijā sasniedza 617,7 punktus, kas deva 30. vietu 35 dalībnieču konkurencē.
Vīriešu konkurencē šaušanā ar pneimatisko šauteni Linards Dvarišķis ar 618,0 punktiem ieņēma 27. vietu, bet Miķelis Ercmanis ar 609,7 punktiem ierindojās 32. vietā.
Šaušanā ar pneimatisko pistoli jaukto pāru sacensībās Latviju pārstāvēja divas komandas. Alise Dvarišķe un Elvis Pavlovskis (LAT 1), kā arī Kristiāna Agule un Daniels Vilciņš (LAT 2) startēja 23 komandu konkurencē.
Kvalifikācijā Kristiāna Agule un Daniels Vilciņš ieguva 18. vietu ar 552 punktiem, savukārt Alise Dvarišķe un Elvis Pavlovskis ar 549 punktiem ierindojās 20. vietā. Līdz iekļūšanai labāko četriniekā, kas turpināja cīņu par medaļām, bija nepieciešami vismaz 567 punkti.
Eiropas U23 čempionāts Vroclavā turpināsies līdz 12. augustam, un Latvijas sportisti vēl startēs vairākās individuālajās un komandu disciplīnās.