Ostapenko Toronto turnīru sāks pret Ķīnas tenisisti Džanu Šuai
Ķīnas tenisiste Džana Šuai pirmdien kļuva par Aļonas Ostapenko pretinieci Toronto WTA "1000" turnīra otrajā kārtā.
Džana, kura WTA rangā ieņem 57. vietu, pirmās kārtas spēlē ar rezultātu 6-4, 6-1 pārspēja Kazahstānas pārstāvi Jūliju Putincevu (WTA 81.).
Ostapenko, kura WTA rangā ieņem 29. vietu un šajā turnīrā izsēta ar 26. numuru, no pirmās kārtas bija brīva.
Ostapenko ar Džanu tikusies 2018. un 2019. gadā Romas un Indianvelsas turnīros, abos mačos uzvarot Latvijas tenisistei.
Ostapenko šis būs pirmais turnīrs pēc Vimbldonas čempionāta, kurā viņa apstājās trešajā kārtā. Džana Vimbldonā zaudēja otrajā kārtā, bet pēc tam piedalījās Vašingtonas "WTA 500" turnīrā, kurā apstājās pirmajā kārtā.
Trešajā kārtā Ostapenko un Džanas mača uzvarētāja tiksies ar planētas pirmo raketi baltkrievieti Arinu Sabaļenku vai japānieti Mojuku Učijamu (WTA 107.).
Pērn Ostapenko augusta sākumā apstājās Sinsinati "WTA 1000" turnīra trešajā kārtā un šogad viņai jāaizstāv 65 ranga punkti.
Turnīrs Toronto norisinās cietā seguma kortos.