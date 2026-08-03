Bez čempiones “Riga”, bet ar divām jaunpienācējām - zināms telpu futbola virslīgas sastāvs
Deviņas komandas saņēmušas licences dalībai nākamās sezonas telpu futbola virslīgā, vēsta Latvijas Futbola federācija (LFF).
Šogad čempionāts notiks bez iepriekšējā gada čempionvienības "Riga", kas pārtraukusi savu darbību, un pēdējās vietas ieguvējiem "Madonas".
Paaugstinājumu uz virslīgu nopelnīja telpu futbola pirmās līgas uzvarētājs "Squad"/"Samgus Aizkraukle". Otro vietu ieguva "New Project", kas savas tiesības uz dalību čempionātā neizmantoja un nodeva tās "Talsiem".
Nākamajā sezonā meistarsacīkstēs spēlēs "Beitar Rīga", "Nīca"/"OtankiMill", Kuldīgas "Nikers", Daugavpils "AVClub", "Salaspils", Rīgas "Futbola Parks academy", Salaspils FA, "Squad"/"Samgus Aizkraukle" un "Talsi".
Jaunās telpu futbola virslīgas sezonas sākums plānots 19. septembrī.
Kā ierasts, komandas aizvadīs divu apļu turnīru, kam sekos izslēgšanas spēles. Ceturtdaļfināla, pusfināla un bronzas medaļu sērijas ritēs līdz divām uzvarām, bet fināls - līdz trīs panākumiem.