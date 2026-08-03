Filipīnu tenisiste Aleksandra Eala.
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Šodien 20:55
Filipīnu tenisiste Eala pārspēj pasaules trešo raketi un izcīna pirmo WTA titulu
Filipīnu tenisiste Aleksandra Eala pirmdien izcīnīja savu pirmo WTA titulu karjerā, uzvarot 500 punktu turnīrā Vašingtonā.
Finālā, kas laikapstākļu dēļ svētdien tika pārtraukts un turpināts pirmdien, ranga 28. vietas īpašniece Eala ar rezultātu 4-6, 6-4, 6-0 pārspēja planētas trešo raketi amerikānieti Džesiku Pegulu.
Pērn Īstbornā Eala sasniedza savu karjerā pirmo WTA finālu, zaudējot austrālietei Majai Džointai.
21 gadu vecā Eala kļuvusi par pirmo Filipīnu tenisisti, kas ieguvusi kādu no WTA tituliem.