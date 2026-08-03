Bronzas kaldinātājs Vītoliņš turpinās vadīt Latvijas vīriešu hokeja izlasi
Latvijas Hokeja federācija (LHF) un Latvijas vīriešu hokeja valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš ir panākuši vienošanos par sadarbības turpināšanu vēl uz vienu sezonu, pirmdien paziņoja LHF.
Vītoliņš Latvijas izlasi vada kopš 2021. gada vasaras. Viņa vadībā valstsvienība izcīnīja vienu no lielākajiem panākumiem Latvijas hokeja vēsturē, 2023. gadā pasaules čempionātā nopelnot bronzas medaļas.
2026. gada pasaules čempionātā Latvijas izlase ieguva sesto vietu, kas ir otrs labākais rezultāts pasaules čempionātos.
LHF prezidents Aigars Kalvītis uzsver, ka aizvadītais posms ar Vītoliņu pie izlases stūres ir vērtējams pozitīvi.
"Vītoliņa vadībā izlase ir sasniegusi nozīmīgus rezultātus. Komanda ir kļuvusi stabilāka, konkurētspējīgāka un spējīga cīnīties ar pasaules labākajām valstsvienībām," saka Kalvītis. "Turpinām iesākto darbu, lai arī turpmāk būtu starp pasaules vadošajām komandām."
Latvijas izlase savu pirmo starptautisko turnīru jaunajā sezonā aizvadīs novembrī, kad piedalīsies Vācijas kausa izcīņā - "Deutschland Cup".
2027. gada pasaules čempionāts no 14. līdz 30. maijam notiks Vācijas pilsētās Manheimā un Diseldorfā.
Latvijas izlase A grupā sacentīsies ar Šveici, Somiju, Zviedriju, Vāciju, Austriju, Slovēniju un Ukrainu.