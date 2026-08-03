Nākamā gada pasaules čempionāts ratiņkērlingā notiks Somijā.
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Šodien 19:23
2027. gada pasaules čempionāts ratiņkērlingā notiks Somijā
Nākamā gada pasaules čempionāts ratiņkērlingā norisināsies Lohjā, Somijā, vēsta Pasaules Kērlinga asociācija ("World Curling").
Komandu turnīrs norisināsies no 20. līdz 27. februārim, bet jaukto pāru čempionāts notiks no 1. līdz 8. martam.
2023. gada pasaules čempionātā zelta medaļas jaukto pāru sacensībās izcīnīja Poļina Rožkova/Agris Lasmans, kuri šogad guva bronzu paralimpiskajās spēlēs.