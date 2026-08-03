2027. gada pasaules čempionāts ratiņkērlingā notiks Somijā
Foto: AP/Scanpix
Nākamā gada pasaules čempionāts ratiņkērlingā notiks Somijā.
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2027. gada pasaules čempionāts ratiņkērlingā notiks Somijā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Nākamā gada pasaules čempionāts ratiņkērlingā norisināsies Lohjā, Somijā, vēsta Pasaules Kērlinga asociācija ("World Curling").

2027. gada pasaules čempionāts ratiņkērlingā notik...

Komandu turnīrs norisināsies no 20. līdz 27. februārim, bet jaukto pāru čempionāts notiks no 1. līdz 8. martam.

2023. gada pasaules čempionātā zelta medaļas jaukto pāru sacensībās izcīnīja Poļina Rožkova/Agris Lasmans, kuri šogad guva bronzu paralimpiskajās spēlēs.

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KērlingsLatvijas Kērlinga AsociācijaSomija

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