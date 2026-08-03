Početino turpinās vadīt ASV futbola izlasi līdz 2030. gada Pasaules kausam
Argentīnas treneris Maurisio Početino būs ASV vīriešu futbola izlases galvenais treneris līdz 2030. gada Pasaules kausam, pirmdien paziņoja ASV Futbola federācija.
54 gadus vecais treneris amatā stājās 2024. gadā un nesenajā Pasaules kausā, ko ASV rīkoja kopā ar Kanādu un Meksiku, ASV izlase iekļuva astotdaļfinālā.
Tiek ziņots, ka līgumi ir pagarināti arī ar pārējiem ASV izlases treneru korpusa dalībniekiem.
"Mums ir skaidrs, ka vīriešu izlasei ir milzīgs potenciāls kļūt vēl spēcīgākai," sacīja argentīnietis.
"Mēs vēlamies atstāt paliekošu ietekmi uz sportu valstī, kas mūs tik sirsnīgi uzņēma, un gribam, lai šī ietekme sniegtos tālāk par rezultātiem laukumā," saka treneris.
Amerikāņi pirmo reizi Pasaules kausa finālturnīrā svinēja uzvaras trīs spēlēs, astotdaļfinālā zaudējot Beļģijai.
ASV izlasei nepalīdzēja arī pēc ASV prezidenta Donalda Trampa lūguma Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) vadītājam Džanni Infantīno pārskatīt lēmumu par sarkanās kartītes piešķiršanu ASV uzbrucējam Folarinam Balogunam spēlētājam atliktais sods, ka viņam ļāva cīnīties mačā ar Beļģiju.
Bijušais Spānijas kluba Barselonas "Espanyol", Anglijas premjerlīgas klubu "Southampton", Totenhemas "Hotspur" un Londonas "Chelsea", kā arī Parīzes "Saint-Germain" treneris par ASV izlases treneri tika iecelts pirms diviem gadiem, kad iepriekšējais vadītājs Gregs Berhalters atstāja izlasi pēc tās neizkļūšanas no grupas pašu mājās notiekošajā 2024. gada "Copa America" turnīrā.
Početino ar komandu tika līdz 2025. gada Ziemeļamerikas, Centrālamerikas un Karību reģiona futbola asociāciju konfederācijas (CONCACAF) Zelta kausa finālam, tur zaudējot Meksikai ar 1:2.
Tika pieļauts, ka viņš atgriezīsies Eiropas klubu futbolā, taču tā vietā viņš paliks ASV komandā līdz nākamajam Pasaules kausam, kas notiks Spānijā, Portugālē un Marokā.
ASV Futbola federācijas prezidente Sindija Pārlova Kona uzsver, ka Početino izlasē ir izveidojis savstarpējas uzticības gaisotni.
ASV nav sasniegusi Pasaules kausa ceturtdaļfinālu kopš 2002. gada.