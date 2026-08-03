Latvijas jaunās basketbolistes neizmanto iespējas un piedzīvo zaudējumu pret Poliju
Latvijas U-18 sieviešu basketbola izlase pirmdien Stokholmā ar zaudējumu Polijai noslēdza Eiropas čempionāta grupu turnīru.
Trešajā D grupas spēlē latvietes ar 70:73 (19:24, 19:12, 19:27, 13:10) piekāpās Polijas vienaudzēm un astotdaļfinālā tiksies ar kādu no C grupas komandām.
Latvijas izlasē 25 punktus un piecas rezultatīvas piespēles sakrāja Mila Luzgina, 15 punktus un sešas atlēkušās bumbas - Anete Ozoliņa, bet 12 punktus un septiņas atlēkušās bumbas - Marta Ploriņa, visām nopelnot piecas personiskās piezīmes.
Polijas vienībā 24 punktus guva Nadja Klobukovska, 14 punktus un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Helena Daneleviča, bet desmit punktus un 16 atlēkušās bumbas - Zuzanna Marčinska.
Latvijas izlase zaudēja cīņu par atlēkušajām bumbām (36:51) un biežāk pārkāpa noteikumus (25:17), mazāk kļūdījās (11:16), kā arī nebloķēja nevienu metienu, polietēm šajā elementā izceļoties piecreiz.
Spēli ar precīziem Anetes Ozoliņas un Milas Luzginas divpunktu metieniem sāka Latvijas izlase, kas bija vadībā līdz pirmās ceturtdaļas vidum, kad 11:0 izrāvienu veica polietes, pēc Helenas Danelevičas trīspunktu gājiena un tālmetiena panāca vadību ar 18:10.
Otrās ceturtdaļas vidū ar diviem precīziem Luzginas soda metieniem latvietes vadību uz īsu brīdi atguva - 29:28. Līdz pat puslaika beigām nelielu vadību saglabāja polietes, līdz astoņas sekundes pirms puslaika beigām Ozoliņa ar precīzu trīspunktu metienu panāca 38:36.
Trešās ceturtdaļas otrajā pusē polietes veica septiņu punktu izrāvienu, pēc diviem precīziem Nadjas Klobukovskas soda metieniem izvirzoties vadībā ar 58:50.
Pēdējās ceturtdaļas ievadā latvietes veica izrāvienu ar 13:2, pēc Martas Ploriņas divpunktu metiena izvirzoties vadībā ar 70:68.
13,3 sekundes pirms pamatlaika beigām Šarlote Skrebele grozā netrāpīja nevienu no abiem soda metieniem un neizmantoja iespēju izlīdzināt rezultātu - 70:72.
Pretinieču komandas spēlētāja Martina Stenpiņska realizēja tikai vienu no diviem soda metieniem, bet pēc Emijas Gulbes tālmetiena divas sekundes pirms mača beigām bumba grozā neiekrita.
C grupā spēlē Spānija, Melnkalne, Turcija un Slovēnija.
Latvietes čempionātu sāka ar 72:64 uzvaru pār Horvātiju, bet ar 60:64 zaudēja Serbijai. Polietes ar 75:52 uzvarēja Serbiju un ar 85:76 - Horvātiju.
Sagatavošanās procesā Latvijas juniores aizvadīja sešas spēles pārbaudes turnīros Ķīnā, Rīgā divreiz piekāpās Izraēlas U-18 izlasei, kā arī divās spēlēs Vācijā dalīja uzvaras uz pusēm ar mājiniecēm. Baltijas kausā latvietes zaudēja Turcijai, bet apspēlēja Lietuvu un Igauniju.
Latvijas U-18 izlases galvenajam trenerim Rūdolfam Rozītim izlasē palīdz treneri Mudīte Gūtmane un Edgars Ikstens, kā arī fiziskās sagatavotības treneris Ivars Ikstens.
Latvijas U-18 sieviešu basketbola izlases sastāvs:
Mila Luzgina ("Daugavpils"/"TTT Rīga"), Jasmīne Šmate (RSU-2), Arta Ulle, Zane Dzenīte, Santa Ozola, Emija Gulbe, Madlēna Pērse, Marta Ploriņa (visas - "TTT Juniores"), Ieva Vēvere, Anete Ozoliņa (abas - RSU), Šarlote Skrebele (RBS/"Centrs"/"TTT Rīga"), Kerlīna Balode (Bertānu VBS).