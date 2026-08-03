Zināmi iespējamie RFS pretinieki UEFA Konferences līgas kvalifikācijas "play-off" kārtā
Izlozē Nionā noskaidroti RFS futbolistu iespējamie pretinieki, ja viņi iekļūs Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Konferences līgas kvalifikācijas "play-off" kārtā.
Ja RFS futbolisti iekļūs Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Konferences līgas kvalifikācijas "play-off" kārtā, viņi tiksies ar UEFA Eiropas līgas pāra, kurā spēlē Polijas vienība Belostokas "Jagiellonia" un Skotijas klubs Glāzgovas "Rangers", zaudētājiem, pirmdien tika noskaidrots izlozē Nionā.
RFS, ja pārvarēs trešo kārtu, "play-off" kārtā tiksies ar Eiropas līgas pāra "Jagiellonia" - "Rangers" zaudētājiem, pirmo maču aizvadot viesos.
Panākuma gadījumā trešajā kārtā "Auda" "play-off" kārtā tiksies ar Eiropas līgas pāra, kurā spēlēs Austrijas klubs "Salzburg" un Kipras vienība "Pafos" zaudētājiem, pirmo cīņu aizvadot savā laukumā.
Čempionu zarā "Riga", ja iekļūs "play-off" kārtā, pirmo spēli aizvadīs izbraukumā, tiekoties ar pāra Poznaņas "Lech" (Polija) - Klaksvikas KI (Islande) zaudētājiem.
Savukārt latviešu pussarga Markusa Stroda pārstāvētā Dublinas "Bohemians" uzvaras gadījumā trešajā kārtā "play-off" kārtā mājās tiksies ar pāra, kurā spēlē Horvātijas vienība "Rijeka" un Somijas komanda Tamperes "Ilves", uzvarētājiem.
"Play-off" kārtas spēles plānotas 20. un 27. augustā.
RFS trešajā kārtā tiksies ar Čehijas klubu "Jablonec", Latvijas kausa ieguvēja "Auda" spēlēs ar Tirānas "Dinamo City", bet Latvijas čempionvienība "Riga" Čempionu zarā - ar Ģēras ETO no Ungārijas.
"Bohemians" trešajā kārtā spēlēs ar Herningas "Midtjylland" no Dānijas.
Ceturtā Latvijas pārstāve Konferences līgā "Liepāja" cieta zaudējumu kvalifikācijas otrajā kārtā.
"Play-off" kārtas pāru uzvarētāji divu maču summā iekļūs grupas turnīrā, bet zaudētājiem sezona Eiropas kausos būs beigusies.
Lai iekļūtu UEFA Konferences līgas grupas turnīrā, ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta.